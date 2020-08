6 مزايا مخفية في Galaxy Note 20 لن ترغب في تفويتها

تم الإعلان عن هاتفي Galaxy Note 20 و(Note 20 Ultra) من سامسونج في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويعد جهاز Note 20 Ultr أغلى ثمناً، لكنه يوفر شاشة أكبر مع معدل تحديث أسرع وبطارية أكبر وفتحة لبطاقة (microSD)، لقد كنت أستخدم Galaxy Note 20 Ultra منذ حوالي 24 ساعة الآن، وعلى الرغم من أنني لم أكتشف كل ميزة وإعداد جديد، فقد وجدت بعض المزايا المخفية الرائعة التي تجعل تجربة الهاتف أفضل بكثير.

فيما يلي 6 مزايا مخفية تجعل Galaxy Note 20 أفضل بكثير مما هو عليه بالفعل:

يحتوي Note 20 Ultra على معدل تحديث متغير للشاشة يصل إلى 120 هرتز. هذا يعني أنه عندما يكتشف هاتفك أنك تفعل شيئًا مثل التمرير عبر بريد إلكتروني طويل أو موقع ويب، فإنه يستخدم معدل التحديث الأسرع، مما يجعل تجربة التمرير سلسة للغاية.

عندما تنظر فقط إلى صورة أو تفعل شيئًا آخر لا يتطلب الكثير من الحركة على الشاشة، فإن Galaxy Note 20 Ultra سيعمل بشكل افتراضي على 60 هرتز.

إنها لفكرة جيدة أن تتحقق جيدًا من تشغيل ميزة (Motion Smoothness) الخاصة بهاتفك. وللقيام بذلك، افتح الإعدادات ثم العرض ثم (Motion Smoothness) وتأكد من تحديد (Adaptive).

كما تشير سامسونج، فإن معدل التحديث المتزايد سيستخدم المزيد من البطارية، ولكن هذا هو الثمن الذي أرغب في دفعه مقابل تجربة أفضل.

Just thought I'd use the Galaxy Note 20 Ultra's S Pen to make a GIF of the 120Hz screen refresh rate menu and point out Samsung's acknowledgement that the setting will reduce battery life pic.twitter.com/7sWvdxGUuP

— Jessica Dolcourt (@jdolcourt) August 6, 2020