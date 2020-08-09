4 ملحقات لمتصفح كروم مفيدة لتحسين العمل من المنزل

العمل من المنزل رائع حقًا، حيث يمكنك إعداد وجبات خفيفة صحية منزلية الصنع، كما يمكنك العمل في ملابس النوم، من ناحية أخرى، يحول العمل من المنزل ملاذك المريح إلى امتداد لمكان عملك، وقد يكون من الصعب أن تغلق الطريق الذي تفعله عادةً عندما تغادر مكان العمل، وفي حين أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخفيف من ذلك، مثل العثور على مكان للعمل وضبط أوقات التوقف عن العمل، والتأكد من حصولك على فترات راحة منتظمة، هناك أيضًا بعض الأمور الأخرى التي نقوم بها والتي يمكن أن تساعدك في عملية العمل من المنزل، حيث تأتي هذه الحلول في شكل إضافات لمتصفح جوجل كروم الشهير.

هذه الإضافات المجانية لمتصفح جوجل كروم وهي أدوات صغيرة يمكن أن تحدث فرقًا في يوم عملك من خلال تحسين إنتاجيتك ورفاهيتك. وعلى الرغم من أن كل هذه الأشياء لن تكون مفيدة للجميع، إلا أننا على يقين من أنه سيكون هناك على الأقل عدد قليل من ملحقات متصفح كروم هذه التي ستحسن تجربتك في العمل من المنزل.

إضافة شائعة لمتصفح جوجل كروم تضم أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم، إنها تستبدل صفحة علامة التبويب الجديدة العادية بلوحة معلومات شخصية، حيث تعرض صورة مناظر طبيعية جميلة وقائمة المهام والطقس المخصص وعروض أسعار ملهمة.

لقد اندهشنا جميعًا من الارتفاع الصاروخي لخدمة Zoom خلال عام 2020. ولأسباب واضحة، شهدت الخدمة زيادة هائلة في عدد المستخدمين، وإذا كانت هذه هي المنصة التي تستخدمها شركتك للاجتماعات فأنت بحاجة إلى هذه الإضافة على متصفح كروم لديك.

إذا كنت معتادًا على العمل على مكتب كبير الحجم مع دفاتر ملاحظات ومذكرات منتشرة في كل مكان، فقد يكون العمل من على الأريكة بمثابة صراع.

استخدم تجربة العمل من المنزل كفرصة لتحسين عاداتك في العمل عن طريق جعل ملاحظاتك رقمية. حيث توفر إضافة (Minimalist Notepad) طريقة بسيطة وأنيقة لمستخدمي كروم لتدوين الملاحظات وقوائم المهام وقوائم التسوق والروابط التي تريد زيارتها أو وضع إشارة مرجعية والصور التي تريد الرجوع إليها ومقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها والمزيد بسرعة. حيث يمكنك تشغيلها مباشرة من شريط متصفح جوجل كروم في غضون ثوان. قد يكون الأمر بسيطًا، ولكنه أيضًا كامل الميزات.

كلنا بصدد الرفاهية مع هذا الاقتراح التالي، على الرغم من أنك قد لا تكون محبوسًا في حجرة، إلا أنه من السهل جدًا أن تظل ثابتًا لفترة أطول مما هو مناسب لك عند العمل على جهاز حاسب محمول. وتهدف هذه الإضافة على متصفح كروم إلى تغيير ذلك.