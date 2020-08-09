هل سيؤثر نفاد مخزون هواوي من معالجات Kirin على بقائها في السوق؟

تحاول شركة هواوي التعامل مع مشكلة نفاد مخزونها من معالجات (Kirin) الرائدة، حيث سيبدأ الحظر الأمريكي حيث يبدأ الحظر الأمريكي على شركة (TSMC) فيما يتعلق بتصنيع معالجات (Kirin) فعليًا في 15 سبتمبر القادم. ولا شك أن هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على مستقبل الشركة وسمعتها كإحدى الشركات الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

فهل تستطيع شركة هواوي المنافسة بدون معالجات Kirin الرائدة؟

يأتي هذا التصريح عن توقف الشركة عن تصنيع معالجات (كيرين) Kirin الرائدة مع تنامي تأثير الضغط الأمريكي على الشركة الصينية ضمن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، التي أصبحت في أسوأ حالاتها منذ عقود.

حيث ذكر (ريتشارد يو) الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال المستهلكين في هواوي: “إن الضغط الأمريكي على موردي هواوي جعل من المستحيل على قسم صناعة المعالجات (هاي سيليكون) HiSilicon التابع للشركة؛ الاستمرار في صنع المعالجات والمكونات الرئيسية للهواتف الذكية”.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثير غير مباشر على أجهزة التوجيه، والأجهزة الأخرى التي تستخدم فيها هواوي معالجات (Kirin)، وبالرغم من توجه هواوي إلى الشركة الصينية الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC) لتصنيع معالجات (Kirin) إلا أن شركة (SMIC) نفسها لديها مشاكل مع الحظر الأمريكي، بالإضافة إلى تأخرها في



ومع أنه لا يزال يُسمح لشركة هواوي بشراء معالجات من شركات منافسة، مثل: شركة كوالكوم وسامسونج إلا أنها أيضا لن تستطيع ذلك، لأن كوالكوم شركة أمريكية المنشأ، وسامسونج لا تُحبذ بيع معالجتها للشركات الأخرى، ومن ثم سيكون لدى هواوي حل واحد، وهي شركة: MediaTek التايوانية.

حيث بدأت هواوي بالفعل في استخدام معالجات MediaTek في بعض هواتفها منخفضة الميزانية، وفي الوقت نفسه، يشير المحللون إلى أن مشتريات هواوي من MediaTek سترتفع بنسبة تصل إلى 300% هذا العام نتيجة للحظر التجاري.

كما تشير تقارير أخرى إلى أن هواوي قد طلبت بالفعل أكثر من 120 مليون معالج للمساعدة في تغطية النقص في معالجات (Kirin) وبالرغم من ذلك لا يزال يتعين علينا الانتظار لرؤية هل ستكون سلسلة معالجات Dimensity 1000 5G من MediaTek بديلاً مناسبًا لمعالجات (Kirin) الرائدة.

فقدان معالجات Kirin قد يكون أسوا من فقدان الوصول إلى متجر جوجل:

تأثرت مبيعات هواتف هواوي بشكل كبير منذ إعلان حظر خدمات جوجل بلاي التي تضمن جميع خدمات جوجل ومنها متجر جوجل بلاي، وعلى الرغم من أنها طورت (App Gallery) كبديل لمتجر جوجل بلاي في هواتفها إلا أنه لا يزال غير معروف بشكل كبير خارج الصين، ولا يضم جميع التطبيقات الموجودة في جوجل بلاي.



على الرغم من أن هذا سيء، إلا أن فقدان معالجات (Kirin) في هواتفها المقبلة قد يكون أسوأ في الأسواق الأوروبية بشكل خاص، حيث سيؤثر هذا الأمر على جميع منتجات هواوي ومن ضمنها المنتجات المُباعة في الصين.

ويمكن أن تُهدد مشكلة اختفاء معالجات (Kirin) من هواتف هواوي على إكمال الشركة لأعمالها في الصين، وهي السوق ارئيسية للشركة، وأيضا بدون وجود معالج (Kirin) ستفقد هواتف هواوي الذكية أهم نقاط قوتها.



حيث تتمحور سمعة هواتف هواوي الذكية حول جودة الكاميرا الاستثنائية التي تقدمها، ويرجع جزء كبير من ذلك إلى معالج إشارة الصور (ISP) الخاص بالشركة والمدمج في معالج (Kirin) ومن ثم أي هاتف قادم من هواوي سيكون مدعوم بمعالج أخر يمكن أن يكون أقل بكثير من مستوى تقنية التصوير الرائدة التي يتوقعها الجميع من هواوي.