كيف يمكنك إلغاء الاشتراك في خدمة آبل ميوزك بسهولة؟

تقدم شركة آبل فترة تجريبية مجانية عند الاشتراك في خدمة (آبل ميوزك) Apple Music تصل إلى 3 أشهر، ولكن بعد انتهاء الفترة التجريبية سيتعين عليك دفع 9.99 دولارات شهريًا، أو 15 دولارًا شهريًا للعضوية العائلية للاستمرار في استخدام الخدمة.

حيث سيتم خصم المبلغ تلقائيًا من بطاقتك الائتمانية المسجلة بحسابك إذا قررت الاستمرار بعد انتهاء الفترة التجريبية، ولكن ماذا تفعل إذا كنت لا تريد لاستمرار في الاشتراك، وتريد إلغائه بشكل نهائي؟

أولًا: كيفية إلغاء الاشتراك في هاتف آيفون أو جهاز آيباد:

افتح تطبيق الموسيقى في آيفون أو آيباد.

اضغط على خيار (لك) For You في الجزء السفلي من الشاشة.

في الشاشة التي تظهر لك، اضغط على صورة حسابك في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة، ثم اختر (إدارة الاشتراك) Manage Subscription.

اضغط على خيار (إلغاء الإصدار التجريبي المجاني) Cancel Free Trial إذا كنت تستخدم الإصدار التجريبي، أو (إلغاء الاشتراك) Cancel Subscription إذا كنان لديك حساب مدفوع بالفعل في الخدمة.

ستظهر نافذة منبثقة لتأكيد الإلغاء، اضغط على خيار (تأكيد) Confirm للإلغاء.

ثانيًا: كيفية إلغاء الاشتراك في حاسوب ماك:

بدءًا من إصدار (macOS Catalina) قامت آبل باستبدال تطبيق (iTunes) بتطبيقات منفصلة للموسيقى، والبودكاست، والتلفاز، ومن ثم يجب عليك إنهاء الاشتراك في خدمة (آبل ميوزك) في حاسوب ماك في تطبيق آب ستور المدمج، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (آب ستور) App Store في حاسوب ماك.

اضغط على زر تسجيل الدخول أو اسمك في الجزء السفلي من الشريط الجانبي.

اضغط على خيار (عرض المعلومات) View Information في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة، وأدخل بيانات معرف آبل إذا طُلب منك.

في الشاشة نفسها، وضمن قسم (الاشتراكات) Subscriptions اضغط على خيار (إدارة) Manage في الجهة اليسرى من الشاشة.

ستظهر لك شاشة الاشتراكات، مع معلومات حول اشتراكات آبل الخاصة بك، اضغط على خيار (آبل ميوزك) في قسم (النشاط) Active، ثم اضغط على خيار (تحرير) Edit في الجهة اليمنى.

في الشاشة التي تظهر لك، اضغط على خيار (إلغاء الإصدار التجريبي المجاني) Cancel Free Trial إذا كنت تستخدم الإصدار التجريبي، أو (إلغاء الاشتراك) Cancel Subscription إذا كنان لديك حساب مدفوع بالفعل في الخدمة.

ستظهر نافذة منبثقة لتأكيد الإلغاء، اضغط على خيار (تأكيد) Confirm للإلغاء.

ثالثًا: كيفية إلغاء الاشتراك في متصفح الويب: