كيفية اختيار خادم إعلانات الفيديو في 2020

نظرًا لأن إعلانات الفيديو تحتفظ بمكانتها الأولى في السوق، فإن تشغيل حملات إعلانات الفيديو الناجحة يظل مصدرًا مهمًا للإيرادات، وبالتالي يمثل أولوية قصوى للعديد من الناشرين في جميع أنحاء العالم، ونظرًا لما يتطلبه الأمر، سيكون من المستحيل التعامل مع هذه المهمة بدون خادم إعلانات عالي الجودة.

ما الذي تبحث عنه في خادم إعلانات الفيديو؟

في حين أن الكثير من بائعي الصناعة يتباهون بقدراتهم الاستثنائية على تحسين الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي، فإن المكونات الرئيسية لخادم إعلانات الفيديو عالي الجودة هي مدى تجهيزه جيدًا بميزات التكوين والإدارة، ومدى مرونته من حيث التكامل، ومدى دقته من حيث إعداد التقارير.

إليك بعض المعايير الرئيسية:

تقنية مشغل الفيديو المدمجة.

التوافق مع أنواع طلبات إعلانات الفيديو الرئيسية (VAST / VPAID ، Google IMA MRAID ،OpenRTB ، XML) وغيرها.

ميزات تكوين وإدارة مخزون الفيديو الدقيق.

إمكانات واسعة لإعداد العرض الإعلاني بدون انقطاع (العرض الانحداري الموازي مقابل التسلسلي، وعروض تسعير رأس الفيديو والمزيد).

تقارير وتحليلات شفافة للإعلان (بما في ذلك في الوقت الفعلي).

الدعم والامتثال لحلول سلامة العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة.

واجهة برمجة تطبيقات قوية.

واجهة لوحة تحكم سهلة الاستخدام.

دعم فني مؤهل.

كما أن هناك الآلاف من الشركات التي تبدأ كل يوم، ولكن الحقيقة المؤسفة هي أن الغالبية العظمى منها تفشل، ففي حين أن العمل الخاص يمكن أن يكون مربحًا إلا أن البدء فيه أمر صعب، وفي عالم فيروس كورونا من المحتمل أن يصبح بدء العمل أكثر صعوبة، لهذا من المهم جدًا البدء بالعديد من المزايا قدر الإمكان، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأدوات إعلانات الفيديو ولإبقاء عملك مستمرًا ستحتاج إلى استخدام كل طريقة تفيد عملك.

إن خوادم إنشاء الإعلانات الخاصة بالفيديو تنتشر بكثرة في وقتنا الحالي، ولكن من الصعب أن تنجح في الحصول على جميع المعايير التي تغطي متطلبات الإعلان، كما أن الشركات التي تغطي كافة معايير إنتاج إعلانات الفيديو قد تجدها مرتفعة التكلفة نوعًا ما، لذلك ننصحك بدلًا من إهدار أموالك في تجربة خوادم مختلفة بالاعتماد على الشركات المؤهلة للحصول على ما ترغب فيه.