قم بتنزيل خلفيات CarPlay الجديدة لأجهزتك الآن

بالإضافة إلى جميع الميزات الجديدة لنظام التشغيل (iOS 14)، يشتمل التحديث أيضًا على خلفيات CarPlay لأول مرة، حيث يمكنك الآن تنزيل إصدارات CarPlay بكل سهولة.

بينما يمكن العثور على الخلفيات العادية الجديدة في تطبيق الإعدادات لجهاز آيفون أو آيباد الذي يعمل بأحدث إصدار تجريبي من نظام تشغيل الهاتف المحمول من شركة آبل، فإن خلفيات CarPlay الجديدة فريدة من نوعها لمنصة السيارة.

هناك 9 خيارات لخلفيات الشاشة مصممة بطريقة رائعة وجميلة جدًا، وجميعها تشبه الخلفيات الجديدة المضمنة في (iOS 14) و(iPadOS 14)، ولكن بأشكال وألوان مختلفة.

يمكنك تنزيل جميع خلفيات CarPlay الجديدة بدقة كاملة أدناه. لكن تأكد من النقر فوق خلفية الشاشة الكاملة الدقة وحفظها، ثم قم بتعيينها عبر تطبيق الصور أو تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون أو جهاز آيباد أو (iPod touch).

كما قامت شركة آبل بإطلاق الإصدار الرابع من (iOS 14) و (iPadOS 14) للمطورين اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أقل من أسبوعين من الإصدار التجريبي الأخير، وعلى الرغم من وجود مشاكل بسيطة هنا وهناك، إلا أن إصدارات iOS 14 كانت مستقرة بشكل مدهش حتى هذه اللحظة، وبعد أن قمنا بالانتقال إلى iOS 14 في الشهر الماضي، لم نواجه أي مشاكل قد تجعلنا نفكر في العودة إلى (iOS 13) قبل الإصدار العام الذي يُتوقع وصوله في هذا الخريف. كالعادة، يتضمن الإصدار التجريبي الأخير من iOS 14 العديد من إصلاحات الأخطاء والتحسينات، لكن الخبر السار هو أن iOS 14 بيتا 4 يجب أن يحل التعطيل العرضي في (3D Touch) الذي يعاني منه المستخدمون. ووفقًا لموقع آبل الإلكتروني، يحل الإصدار التجريبي 4 أيضًا مشكلة كانت تتسبب في إنهاء (App Store) بشكل غير متوقع عند تمكين الوصول الكامل للوحة المفاتيح، ويضيف إطار عمل (ExposureNotification)، ويتيح لك الوصول إلى ملحقات (HomeKit) عندما يكون جهازك مقفلاً.

يتوفر الإصدار التجريبي 4 من آبل الآن إلى جانب تحديث برنامج (iPad) المطابق للمطورين، (iPadOS 14 beta 4). وإذا كنت تتساءل عن كون جهازك متوافقًا مع الإصدار التجريبي 4، فيمكنك زيارة الرابط هنا.