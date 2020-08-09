صفقة اليوم.. اشترك في منصة HelloWoofy لإدارة منصات التواصل الاجتماعي مع خصم 95% 

الاشتراك لمدة 3 سنوات في منصة (HelloWoofy) لإدارة منصات التواصل الاجتماعي HelloWoofy Social Media Management: 3-Yr Subscription.

تشير التقارير إلى أن 73% من العلامات التجارية تعتبر أن التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي طريقة فعالة جدًا من حيث التكلفة، وزيادة التفاعل مع الجمهور، وكذلك بناء الولاء للعلامة التجارية.

تزداد شعبية منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها يومًا بعد يوم، حيث تشير التقارير إلى أن 54% من المشترين يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي للبحث عن المراجعات والتوصيات. وهذا هو السبب في أنه من الضروري أن يكون للشركات الناشئة والصغيرة حضور بارز على الإنترنت على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك أصحاب المتاجر الإلكترونية.

تساعدك منصة (HelloWoofy) في إدارة منصات التواصل الاجتماعي باحترافية، حيث تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات لجعل تجربة إدارة منصات التواصل الاجتماعي بالنسبة للشركات أو الأفراد أكثر بساطة وسهولة.

تتيح لك منصة (HelloWoofy) إنشاء المحتوى التسويقي تلقائيًا باستخدام علوم البيانات، حيث تدعم ميزة الإكمال التلقائي لإنشاء منشورات قصيرة، أو منشورات طويلة للمدونات، ورسائل البريد الإلكتروني، وكذلك الملاحظات ويتضمن ذلك كل من: النصوص، والرموز التعبيرية، والوسوم المناسبة، والصور الخالية من حقوق النشر.

يمكنك إنشاء المحتوى بسهولة عن طريق تحميل الصور، أو جداول البيانات مع منشورات متعددة وفرزها في فئات قابلة للتخصيص، أو إضافة المحتوى عبر خلاصات RSS، أو استيراده باستخدام عناوين URL.

تتيح لك ترجمة المنشورات إلى أي لغة من اختيارك.

المنصة قابلة للتخصيص بالكامل لتناسب احتياجاتك، حيث يمكنك أتمتة النشر على منصات التواصل الاجتماعي أو إيقاف تشغيله لأي سبب بنقرة واحدة. وإضافة أي عدد من حسابات التواصل الاجتماعي وتحديث إعدادات الحسابات في أي وقت.

تدعم منصة (HelloWoofy) النشر على جميع منصات التواصل الاجتماعي، مثل: حسابات فيسبوك الشخصية، وصفحات فيسبوك، ومجموعات فيسبوك، ولينكدإن، وصفحات لينكدإن، وإنستاجرام، وتويتر، وتيك توك.

تساعدك أيضًا في اختيار أفضل أوقات النشر على منصات التواصل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك باستخدام أفضل الممارسات المتاحة لمنحك أفضل فرصة للوصول إلى جمهورك والتواصل معه.

تدعم منصات تحرير رسوم مدمجة مثل: Canva، و PicMonkey، و Crello، و DesignBold لإنشاء محتوى مرئي رائع لمنشوراتك على منصات التواصل الاجتماعي.

تتيح لك ميزة (pattern recognition) إنشاء حملات طويلة المدى في أي وقت من الأوقات سواء كان ذلك أسبوعيًا أو نصف أسبوعيًا أو جدولًا مخصصًا.

كما تتيح لك منصة (HelloWoofy) جدولة المحتوى كمشاركات فردية، أو كجزء من حملات تسويقية كاملة. لذلك تعتبر خيارًا مثاليًا للشركات الصغيرة والناشئة التي تبحث عن طريقة تسويق ذكية جديدة تمامًا.

تتكامل المنصة أيضًا مع المنصات الرائدة مثل: Shopify blogs، و Amazon Alexa، و Pinterest، و Google my Business وغير ذلك الكثير.

تتيح لك الحصول على تحليلات متعلقة بالتفاعل مثل: التعليق والإعجاب والمشاركة لكل من الحملات والمنشورات الفردية.

مدة الاشتراك: 3 سنوات.

التوفر: أونلاين.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد

السعر الأصلي قبل الخصم: 1764 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 87 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

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