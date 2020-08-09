تويتر وتيك توك تجريان محادثات أولية حول الاندماج

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة تويتر أجرت مناقشات أولية حول الاندماج مع تيك توك، مما يجعل منصة التواصل الاجتماعي بمثابة أحدث شركة تحاول التوصل إلى اتفاق محتمل مع تطبيق مشاركة الفيديو الشهير.

وكما تلاحظ وول ستريت جورنال، فإنه ليس من الواضح هل تريد منصة تويتر مواصلة الاستحواذ المحتمل على تيك توك، مع العلم أن أي صفقة من هذا القبيل ستواجه عقبات كبرى.

ويمثل الأمر التنفيذي لإدارة ترامب الصادر في 6 أغسطس التحدي الأكبر لأي صفقة، بحيث يمنع هذا الأمر الشركة الأم لتطبيق تيك توك، بايت دانس (ByteDance)، من إجراء المعاملات في الولايات المتحدة.

ويسري مفعول الأمر التنفيذي في غضون 45 يومًا، وتعتبر الإدارة الأمريكية أن التطبيق المملوك للصين يمثل تهديدًا أمنيًا محتملاً، وذلك بالرغم من عدم وجود دليل يشير إلى أن تيك توك قد شارك بيانات الأمريكيين مع الحكومة الصينية.

وقال تطبيق تيك توك: إنه يخطط للطعن في الأمر التنفيذي لإدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب).

وكانت مايكروسوفت هي الشركة الوحيدة حتى الآن التي اعترفت علنًا بأنها تجري محادثات مع بايت دانس من أجل صفقة استحواذ محتملة.

وتقول وول ستريت جورنال: إن شركة تويتر تُعتبر فرصة بعيدة المدى في محاولة شراء تيك توك، حيث من المحتمل أن تكون مايكروسوفت هي المرشح الأول في أي صفقة.

وتُعد شركة تويتر أصغر بكثير من شركة مايكروسوفت، وتقول مصادر وول ستريت جورنال: إن المنصة الاجتماعية قد تواجه تدقيقًا أقل فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار بالمقارنة مع مايكروسوفت، لكن تويتر لا تملك أموالًا مثل عملاقة البرمجيات لشراء محتمل.

وقالت مايكروسوفت في تدوينة: إن رئيسها التنفيذي، ساتيا ناديلا (Satya Nadella)، تحدث إلى الرئيس ترامب بشأن استحواذ محتمل على تيك توك، بحيث يشمل النشاط التجاري لتيك توك في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وأوضحت عملاقة البرمجيات أنها تتوقع اختتام محادثاتها بحلول 15 سبتمبر، ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن أي صفقة مع تويتر ستشمل النشاط التجاري لتيك توك في الولايات المتحدة.