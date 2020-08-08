مخزون هواوي من رقاقات Kirin قد نفذ

تحاول شركة هواوي الصينية التعامل مع مشكلة المخزون الضخمة حيث يبدأ الحظر الأمريكي على (TSMC) فيما يتعلق بتصنيع رقاقات (Kirin) فعليًا في 15 سبتمبر.

وتستعد هواوي لإطلاق تشكيلة هواتفها الذكية الرائدة التالية، سلسلة (Mate 40)، في وقت ما في الربع الثالث من عام 2020.

ومن المتوقع قبل حلول الموعد أن تكشف الشركة الصينية عن رقاقة (Kirin 1000) في (IFA Berlin) في 5 سبتمبر.

ووفقًا للتقرير، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين، ريتشارد يو (Richard Yu)، خلال قمة الصين لتكنولوجيا المعلومات 2020: إن الشركة لا يمكنها تصنيع رقاقات (Kirin) بعد 15 سبتمبر، وبالتالي ستتوقف عن تصنيع المعالجات الرائدة.

وبلغت شحنات الهاتف المحمول للشركة الصينية 105 مليون وحدة في النصف الأول.

وأضاف يو أنه لولا الولايات المتحدة، لكانت الشركة قد تجاوزت سامسونج بسهولة، لتصل إلى عائدات أكثر من 255.8 مليار يوان للنصف الأول من عام 2020.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن العقوبات الإضافية المفروضة على (TSMC) جعلت الأمور أصعب، ويبدو الآن أن رقاقات (Kirin) غير متوفرة، حيث يتعين على (TSMC) إيقاف خطط التصنيع بأثر فوري.

وتخطط العملاقة الصينية للمضي قدمًا عبر تحقيق اختراقات في البحث الأساسي والتصنيع الدقيق في علوم المواد الفيزيائية، وتواصل الشركة الاستثمار في المواد والتقنيات الأساسية المتعلقة بالعمليات الجديدة للابتكار.

وقال يو، كعلامة على الارتياح: إن هواوي ستطلق سلسلة أجهزة (Mate 40) كما هو مخطط لها في شهر سبتمبر وستظل تستخدم رقاقات (Kirin).

وتتماشى هذه التصريحات مع التسريبات التي أشارت إلى أن معالج الشركة الرائد التالي يطلق عليه اسم (Kirin 1000)، والذي من المفترض كشف النقاب عنه في 5 سبتمبر أثناء فعاليات مؤتمر (IFA Berlin).

وكانت التقارير السابقة قد ذكرت بالفعل أن هواوي، بالرغم من الحظر، لديها مخزون كافٍ من معالج (Kirin) الرائد لسلسلة (Mate 40)، حيث تمتلك الشركة مخزونات لتلبية الطلب على ما يصل إلى 15 مليون وحدة من سلسلة (Mate 40).

ويُصنع معالج (Kirin 1000) وفق تقنية 5 نانومتر من شركة (TSMC) التايوانية، ويقال: إنه يجلب ترقية هائلة في النوى العالية الأداء وقد يعتمد أحدث نوى (Cortex-A78) من (ARM)، مما يشكل ترقية كبيرة بالمقارنة مع نماذج (Cortex-A76) الأقدم الموجود في (Kirin 990 5G).

وسيكون هناك تحسن بنسبة 10-15 في المئة في الأداء، ومن المتوقع أن يتضمن المعالج ما يصل إلى 171.3 مليون ترانزستور لكل مم، أما بالنسبة إلى الواجبات الرسومية، فمن المتوقع حصول (Arm Mali-G76) على ترقية أيضًا.