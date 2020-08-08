مايكروسوفت تدين سياسات متجر تطبيقات آبل

أدانت شركة مايكروسوفت سياسات متجر تطبيقات آبل، وانتقدت عملاقة البرمجيات الشركة المصنعة لهواتف آيفون بسبب قيودها الصارمة للمطورين وموقفها من تطبيقات الألعاب السحابية غير المسموح بها ضمن متجر (App Store) بسبب الانتهاكات الواضحة لإرشاداتها.

وفي بيان منسوب إلى متحدث باسم مايكروسوفت، قال: تقف شركة آبل بمفردها باعتبارها المنصة العامة الوحيدة التي تحرم المستهلكين من الألعاب السحابية وخدمات الاشتراك في الألعاب، مثل (Xbox Game Pass).

فيما أوضحت شركة آبل موقفها المثير للجدل بعدم السماح لخدمات، مثل (xCloud) من مايكروسوفت ومنصة (Stadia) من جوجل المنافسة بالوجود ضمن متجر التطبيقات لأن الشركة لا تستطيع مراجعة الألعاب الفردية المتاحة على المنصات السحابية.

وهناك عدد من إرشادات (App Store) الأخرى التي تمنع الخدمات السحابية من الوجود ضمن (iOS) ما لم يتم تصميمها بشكل أشبه ببرنامج سطح المكتب البعيد.

وتقول مايكروسوفت: إن آبل تحرم المستهلكين من مزايا هذه التكنولوجيا من خلال التطبيق غير العادل لقواعد متجر التطبيقات.

كما تتهم عملاقة البرمجيات شركة آبل بالتعامل مع تطبيقات الألعاب بشكل غير عادل مع السماح لخدمات الوسائط الأخرى بالوجود على المنصة حتى عندما تتضمن محتوى تفاعليًا، وهي إشارة يبدو أنها تتعلق بتضمين نيتفليكس لبرمجة تفاعلية تشبه ألعاب المغامرات، مثل (Black Mirror: Bandersnatch).

وقال المتحدث باسم مايكروسوفت: انتهت فترة الاختبار الخاصة بنا لتطبيق معاينة (Project xCloud) لنظام (iOS)، ولسوء الحظ، ليس لدينا مسار لتحقيق رؤيتنا للألعاب السحابية باستخدام (Xbox Game Pass Ultimate) للاعبين على (iOS) عبر متجر تطبيقات آبل.

وتزعم عملاقة البرمجيات أيضًا أن آبل تتعامل باستمرار مع تطبيقات الألعاب بشكل مختلف، وتطبق قواعد أكثر تساهلاً بالنسبة للتطبيقات غير المخصصة للألعاب حتى عندما تتضمن محتوى تفاعليًا.

وتوضح مايكروسوفت أنها مهتمة بإتاحة (xCloud) واشتراك (Xbox Game Pass Ultimate) على أجهزة (iOS)، كما تشير أيضًا إلى منظمة (ESRB) كدليل على أن آبل يمكن أن تستخدم تقييمات المحتوى الخارجي في تحديد هل سيتم السماح بتطبيقات الألعاب السحابية على (iOS).

وتقول مايكروسوفت: تم تصنيف جميع الألعاب المتوفرة في قائمة (Xbox Game Pass) للمحتوى من هيئات تصنيف صناعية مستقلة، مثل (ESRB)، ونعتقد أن المراجعة يجب أن تكون كافية بدلاً من أن تطبق آبل سياساتها الخاصة على كل لعبة فردية.

وأضافت “يوفر (Xbox Game Pass Ultimate) الوصول إلى أكثر من 100 لعبة، ونحن ملتزمون بإيجاد طريق لجلب الألعاب السحابية باستخدام (Xbox Game Pass Ultimate) إلى منصة (iOS)”، وذلك بالرغم من أنه من غير الواضح ما هو هذا المسار في ظل المأزق.