أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثًا لتطبيق (Your Phone) يسمح لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 بتشغيل تطبيقات أندرويد مثل: تيك توك وسناب شات إلى جانب تطبيقات ويندوز في الحواسيب الشخصية، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدم توصيل هاتفه العامل بنظام التشغيل أندرويد لاسلكيًا بحاسوب ويندوز 10 لنقل الملفات وإجراء المكالمات وإرسال الرسائل على الحاسوب بسهولة.

كيف يمكنك تشغيل تطبيقات أندرويد في حاسوب ويندوز 10 بسهولة؟

يتيح لك التحديث الجديد تثبيت تطبيقات هاتف أندرويد المفضلة لديك في شريط المهام بالأسفل أو قائمة ابدأ في حاسوب ويندوز 10 للوصول إليها بسرعة وسهولة، وعند تشغيل أحد التطبيقات، فإنه يعمل تمامًا كما هو الحال في هاتفك المحمول ويُفتح كنافذة منفصلة خارج تطبيق (Your Phone).

ومن ثم، سواء كنت تريد الرد بسرعة على محادثة، أو الدردشة مع أحد الأشخاص في أحد تطبيقات المراسلة، يمكنك القيام بذلك بسرعة وفعالية باستخدام شاشة الحاسوب ولوحة المفاتيح والماوس والقلم وشاشة اللمس جنبًا إلى جنب مع تطبيقات حاسوب ويندوز 10 الأخرى، دون الحاجة إلى تثبيت إصدارات سطح المكتب من التطبيقات في الحاسوب الخاص بك.

ويعتبر هذا الأمر مفيدًا للأشخاص الذي يرغبون في الوصول إلى التطبيقات في هواتفهم، مثل: تطبيق إنستاجرام أو واتساب أو تيك توك أثناء استخدامهم للحواسيب الشخصية أو المكتبية ولا يريدون الانشغال والتوقف بين كل فترة والأخرى للتحقق من هواتفهم.

كيفية إعداد تطبيقات أندرويد واستخدامها في حاسوب ويندوز 10:

لاستخدام تطبيقات أندرويد في حاسوب ويندوز 10، ستحتاج إلى الاتي:

حاسوب محمول أو مكتبي يعمل بإصدار نظام التشغيل ويندوز 10 مايو 2019 أو إي إصدار أحدث.

هاتف سامسونج جالاكسي يعمل بإصدار نظام التشغيل أندرويد 9 أو أحدث، ويمكنك التحقق من قائمة هواتف جالاكسي المدعومة عبر هذا الرابط

توصيل هاتف أندرويد وحاسوب ويندوز 10 بشبكة (الواي فاي) Wi-Fi نفسها.

تحديث تطبيق (Your Phone) في الحاسوب إلى الإصدار رقم (1.20071.88) أو أي إصدار أحدث.

كيف يمكنك استخدام تطبيقات أندرويد في حاسوب ويندوز 10 الخاص بك؟

يمكنك استخدام الماوس أو لوحة التتبع أو لوحة المفاتيح أو القلم لفتح التطبيقات والكتابة والتمرير والتفاعل، ولكن تنبه مايكروسوفت إلى أن بعض الألعاب والتطبيقات التي تدعم اللمس قد لا تستجيب عند استخدام الماوس أو لوحة المفاتيح لذلك ستحتاج إلى استخدام حاسوب ويندوز 10 يدعم ميزة اللمس للتفاعل معها.

كيفية تثبيت تطبيقات أندرويد في حاسوب ويندوز 10؟

يمكنك تثبيت تطبيقات أندرويد في قائمة (ابدأ) Start في ويندوز أو شريط المهام أو إضافتها إلى المفضلة في تطبيق (Your Phone)، من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (Your Phone) في حاسوب ويندوز 10.

اضغط على خيار (التطبيقات) Apps.

انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة التطبيق التي تريد تثبيتها أو إضافتها إلى المفضلة.

هل التطبيقات في هاتفك ستكون مثبتة بشكل دائم في الحاسوب؟

لا، سيتم تشغيل التطبيقات التي تفتحها في الحاسوب الخاص بك من هاتف أندرويد، ويجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل ومتصلاً بشبكة الواي فاي نفسها حتى تعمل التطبيقات، حيث يقوم تطبيق (Your Phone) بتوصيل التطبيقات إلى الحاسوب الخاص بك وتشغيلها كما تفعل في الهاتف بالضبط.

هل يمكنك الوصول إلى تطبيقات أندرويد دون توصيل الهاتف بالحاسوب؟

لا، أنت بحاجة إلى توصيل هاتف أندرويد بالحاسوب الخاص بك عبر تطبيق (Your Phone) من أجل استخدام التطبيقات.

هل يمكنك فتح تطبيقات متعددة في الوقت نفسه؟

لا، يمكنك فقط فتح تطبيق أندرويد واحد في كل مرة، حيث يعكس تطبيق (Your Phone) شاشة هاتف أندرويد والتطبيق المفتوح فيه في الحاسوب، وإذا فتحت تطبيقًا جديدًا، فسيتم استبدال التطبيق الذي فتحته بالفعل بالتطبيق الجديد. وقد صرحت شركة مايكروسوفت أنها ستطرح ميزة إمكانية تشغيل تطبيقات متعددة في الوقت نفسه في وقت لاحق من هذا العام.

