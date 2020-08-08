كيف يمكنك تحديد من يمكنه الرد على التغريدات في تويتر؟

أطلقت منصة تويتر ميزة جديدة لمستخدمي إصدار نظام التشغيل (آي أوإس) iOS، تتيح لهم تقييد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الرد على التغريدات وذلك في مسعى منها لمساعدة المستخدمين على إجراء محادثات أعمق وأكثر تركيزًا مع أشخاص من اختيارهم، من أجل منع إساءة الاستخدام أو المضايقات من خلال الردود السلبية على التغريدة.

تتيح الميزة الجديدة لمستخدمي تطبيق تويتر في نظام التشغيل (iOS) تقييد الردود على الأشخاص الذين يتابعونهم فقط، أو حتى للمستخدمين الآخرين المذكورين في التغريدة فقط، من خلال تحديد الاختيار من بين ثلاث خيارات في كل تغريدة جديدة قبل نشرها، وإلا فسيتمكن كل من يتابعك من الرد كالمعتاد افتراضيًا.

وبالرغم من أن هذه الميزة ستكون مفيدة عندما يتعلق الأمر بالحد من احتمالية حدوث مضايقات في التغريدات التي تنشرها، إلا أنه لا يزال بإمكان الأشخاص الذين يتابعونك مشاهدة التغريدات، حتى إذا لم يُسمح لهم بالرد.

وذكرت الشركة في وصف آخر تحديث للتطبيق في متجر آب ستور: “في شهر مايو، اختبرنا طريقة جديدة لإجراء محادثات مع من تريده بالضبط، وذلك حتى تتمكن من إنشاء تغريدات وتبادل المزيد من الأراء مع أشخاص محددين، الآن، يمكن للجميع تجربة هذه الميزة الجديدة واختيار من يمكنه الرد على تغريداتهم”.

كيفية تقييد من يمكنه الرد على التغريدات:

الميزة حتى الآن متاحة لمستخدمي إصدار نظام التشغيل (iOS)، ولا توجد أي معلومات عن وقت توفرها لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد أو إصدار سطح المكتب، ولكن من المتوقع طرحها قريبًا في التحديثات المستقبلية.

لاستخدام الميزة في نظام التشغيل (iOS) اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق تويتر في هاتفك.

قم بإنشاء تغريدة جديدة، ثم اضغط على خيار (يمكن للجميع الرد) Everyone can reply في أعلى لوحة المفاتيح لاختيار من يمكنه الرد على تغريدتك.

ستظهر لك ثلاث خيارات هي:

الجميع Everyone: هذا هو الخيار الافتراضي لجميع الحسابات، ويعني أن الجميع بإمكانهم الرد على تغريدتك، وإذا كانت تغريداتك محمية، فهذا يعني أن الأشخاص الذين يتابعونك فقط هم من يمكنهم الرد.

الأشخاص الذين تتابعهم People you follow: لن يتمكن من الرد سوى الأشخاص الذين تتابعهم، وكذلك أي شخص أشارت إليه في التغريدة.

الأشخاص المذكورون في التغريدة Only people you mention: لن يتمكن من الرد سوى الأشخاص الذين أشارت إليهم في التغريدة.

بمجرد الانتهاء من اختيار الإعداد الذي يناسبك، اضغط على (تغريدة) Tweet لنشرها.

نقاط يجب الانتباه لها عند استخدام الميزة:

