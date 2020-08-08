كاديلاك تكشف عن سيارة دفع رباعي كهربائية

كشفت شركة جنرال موتورز النقاب عن سيارة كاديلاك الكهربائية التي طال انتظارها والتي ستوفر نطاقًا مشابهًا لشركة تيسلا، وذلك بالرغم من أن المشترين المحتملين سيحتاجون إلى التحلي بالصبر.

وظهرت سيارة كاديلاك الكهربائية الجديدة المسماة ليريك (Lyriq) لأول مرة بعد نحو أربعة أشهر من الموعد المخطط لها، مع تأجيل جنرال موتورز الكشف عنها بسبب فيروس كورونا.

لكن هذا الفاصل الزمني يتضاءل بالمقارنة مع العامين اللذين ستستغرقهما السيارة للتوفر للبيع.

وتخطط كاديلاك لتمييز موديلاتها الكهربائية عن محركات الاحتراق الداخلي من خلال إعطائها أسماء تنتهي بحرفي “iq” للإشارة إلى أنها تقدم نوعًا مختلفًا من السيارات إلى السوق، بحيث تعمل بالتنسيق مع الإنسان والطبيعة والآلة.

وقد تكون خطة جنرال موتورز لجلب (Lyriq) إلى السوق في أواخر عام 2022 مخيبة للآمال إلى حد ما بالنسبة للمستثمرين الذين سمعوا إعلان الرئيسة التنفيذية، ماري بارا (Mary Barra)، حول السيارة الكهربائية وكانوا متحمسين بشأن آفاقها.

وتخطط كاديلاك لتوفير أكثر من 300 ميل من المدى بالنسبة لأول سيارة كهربائية بالكامل لها، مما يجعلها تتفوق على (e-tron) من أودي و (I-Pace) من جاكوار، لكن ليس بالنسبة لسيارات تيسلا (Model Y) و (Model X)، التي تفتخر بهذا المدى.

ومن المفترض إطلاق (Lyriq) بعد إصدار سيارة (Bolt) من شيفروليه وسيارة الهامر الجديدة بالكامل من جي إم سي المخطط لها في العام المقبل.

وتعهدت الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز بتقديم 20 سيارة كهربائية إلى السوق على مستوى العالم بحلول عام 2023.

وقال ستيف كارلايل (Steve Carlisle)، رئيس جنرال موتورز أمريكا الشمالية، في بيان: بالاعتماد على (Lyriq)، ستعيد كاديلاك تعريف الفخامة الأمريكية خلال العقد القادم بمجموعة جديدة من السيارات الكهربائية التحويلية.

وحفزت قائمة النماذج الإضافية ونظام بطارية (Ultium) الذي روجت له بارا في شهر مارس المحللين لدعوة جنرال موتورز للنظر في فصل عمليات السيارات الكهربائية، وهي فكرة تم طرحها داخليًا في عام 2018.

وتقدم كاديلاك سيارة (Lyriq) بعدة تكوينات، مثل الدفع الخلفي والدفع الرباعي، بالإضافة إلى نسخة محسنة من (Super Cruise)، ونظام مساعدة السائق بدون استخدام اليدين.

وسيكون نظام مساعدة السائق بدون استخدام اليدين قابلًا للاستخدام على أكثر من 200000 ميل من الطرق السريعة ويوفر إمكانية تغيير المسار تلقائيًا، كما ستكون (Lyriq) قادرة أيضًا على إيقاف نفسها.

وتتميز السيارة بشاشة تعمل باللمس بقياس 33 إنشًا تمتد عبر قمرة القيادة وتتميز بضعف دقة تلفزيون 4K، وذلك على غرار ما ستقدمه كاديلاك في سيارة إسكاليد (Escalade SUV) الجديدة التي ستطرح للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

وواجهت العلامات التجارية الفاخرة الأخرى صعوبة في تحقيق حجم مبيعات كبير من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

ووفرت أودي المملوكة لشركة فولكس فاجن أقل من 17000 سيارة (e-trons) في النصف الأول من هذا العام، فيما وردت شركة جاكوار التابعة لشركة تاتا موتورز ما يزيد قليلاً عن 5400 سيارة (I-Pace).