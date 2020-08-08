صفقة اليوم.. احترف برنامج Adobe XD لتصميم واجهات المواقع والتطبيقات مع خصم 96%

- حزمة احتراف برنامج (Adobe XD) للتصميم The Adobe XD Professional Certification Bundle.
- عدد الدورات: 5.
- عدد الدروس: 312.
- المدة: 34 ساعة.
- يُعتبر برنامج (Adobe XD) من أدوبي أحد أهم البرامج المستخدمة في تصميم واجهة المستخدم في مواقع الويب والتطبيقات، حيث يتميز ببساطته، ودعمه للكثير من الميزات القوية التي تساعدك على تصميم واجهات ديناميكية، وكذلك المشاركة والتعاون مع الآخرين بسهولة.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف برنامج (Adobe XD) ابتداءً من الأساسيات التي تتضمن: التعرف على عناصر واجهة البرنامج، وكيفية استخدام مجموعات واجهة المستخدم، والأنماط الشبكية، والأشكال والرموز الثابتة، وكيفية اختيار الألوان والخطوط، ومرورًا بالتعامل مع الأدوات المتقدمة، وتصميم أيقونات كاملة، وانتهاءً بكيفية تصميم مشاريع كاملة.
- تتضمن هذه الحزمة دورتين حول كيفية تصميم مواقع الويب وتطبيقات الهواتف في برنامج (Adobe XD) حيث ستتعلم أسرار التصميم المتميز، وما الذي يجعل الصفحة المقصودة جيدة، وكيفية إنشاء نماذج أولية تجذب الانتباه، وعناصر التصميم الشاملة التي ستجعل موقعك أو تطبيقك متميزًا عن البقية.
- تضم الحزمة دورة أخرى حول كيفية تصميم واجهات سريعة الاستجابة، حيث يُعد إنشاء تصميم سريع الاستجابة جزءًا أساسيًا من مجموعة مهارات أي مصمم، خاصة في سوق اليوم الذي تسيطر عليه الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية. ويدعم برنامج أدوبي (Adobe XD) بعض الأدوات الرائعة لمساعدتك على تسريع تصميمك.
- ستتعرف في هذه الدورة على التصميم السريع الاستجابة ولماذا هو مهم، وكيفية العمل مع مكتبات مختلفة، وكيفية إنشاء تصميمك في برنامج (Adobe XD) وجعله يعمل في شاشات مختلفة الأحجام.
- وهناك دورة أخرى حول إنشاء الرسوم المتحركة في (Adobe XD)، حيث ستتعرف على الاختلافات بين الرسوم المتحركة لواجهة المستخدم، وكيفية تحريك الرموز، والأزرار، والنماذج والنصوص، وإضافة التأثيرات والمزيد، وكيفية استخدم التقنيات التي تعلمتها لإنشاء نماذج أولية.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
995 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 96%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Responsive Website Design In Adobe XD
- Adobe XD Animation: Complete Guide from Icons to UI
- Website Design from Scratch in Adobe XD
- Mobile App Design from Scratch in Adobe XD
- Adobe XD: UI/UX Design, Prototype, & Getting a Job