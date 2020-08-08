صفقة اليوم.. احترف برنامج Adobe XD لتصميم واجهات المواقع والتطبيقات مع خصم 96%

تضم الحزمة دورة أخرى حول كيفية تصميم واجهات سريعة الاستجابة، حيث يُعد إنشاء تصميم سريع الاستجابة جزءًا أساسيًا من مجموعة مهارات أي مصمم، خاصة في سوق اليوم الذي تسيطر عليه الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية. ويدعم برنامج أدوبي (Adobe XD) بعض الأدوات الرائعة لمساعدتك على تسريع تصميمك.