تيك توك يخطط لمقاضاة إدارة ترامب بسبب الحظر

أفاد تقرير نشره موقع NPR اليوم السبت بأن تطبيق (تيك توك) TikTok يخطط لمقاضاة إدارة ترامب، متحديًا الأمر التنفيذي للرئيس الذي يحظر الخدمة في الولايات المتحدة.

وسيرفع تطبيق مشاركة الفيديو الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب الدعوى الفيدرالية قبيل يوم الثلاثاء، وذلك وفق ما نقل الموقع عن شخص شارك بصورة مباشرة في الدعوى المرتقبة، ولكن لم يكن مصرَّحًا له بالتحدث نيابة عن الشركة. وقال الشخص: إن الدعوى ستُرفع إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا، حيث تتمركز عمليات (تيك توك) الأمريكية.

وعَلِم موقع NPR أن الدعوى القضائية ستجادل بأن تصرف الرئيس ترامب البعيد المدى غير دستوري؛ لأنه فشل في منح الشركة فرصة للرد. كما يزعم أن تبرير الإدارة للأمن القومي للأمر لا أساس له، بحسب المصدر.

ورفض البيت الأبيض التعليق على الدعوى المتوقعة، لكنه دافع عن الأمر التنفيذي للرئيس. وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض (جود دير)، فإن “الإدارة ملتزمة بحماية الشعب الأمريكي من جميع التهديدات الإلكترونية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، والصحة والسلامة العامة، وأمننا الاقتصادي والوطني”.

وبموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ليلة الخميس، ستُحظر “أي معاملة” بين مواطن أمريكي وشركة (بايت دانس) ByteDance الصينية المالكة لتطبيق (تيك توك)، خلال 45 يومًا لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ويُعتقد أن مثل هذا الحظر الشامل سيكون قاتلاً لـ (تيك توك) في الولايات المتحدة.

يُشار إلى تقرير NRP يأتي بالتزامن مع قول مشتري الإعلانات: إن (تيك توك) تُعِدّ المعلنين لحظر محتمل لتطبيقها في الولايات المتحدة، عارضةً إعادة الأموال التي يدفعونها للحملات الإعلانية التي يتعذر تشغيلها.

وفي حين لا تزال الأعمال الإعلانية لتطبيق الفيديو القصير وليدة، فإن عائدات التطبيق المتوقعة البالغة مليار دولار في عام 2020 تعد جزءًا صغيرًا من إجمالي مبيعات مالكته الصينية (بايت دانس) ByteDance. ولكن التطبيق أصبح مكانًا شائعًا للعلامات التجارية التي تهدف إلى الوصول إلى مستخدميه الشباب.