تيك توك تُهيئ المعلنين لحظر تطبيقها المحتمل

قال مشترو الإعلانات: إن (تيك توك) TikTok تُعِدّ المعلنين لحظر محتمل لتطبيقها في الولايات المتحدة، عارضةً إعادة الأموال التي يدفعونها للحملات الإعلانية التي يتعذر تشغيلها.

وفي حين لا تزال الأعمال الإعلانية لتطبيق الفيديو القصير وليدة، فإن عائدات التطبيق المتوقعة البالغة مليار دولار في عام 2020 تعد جزءًا صغيرًا من إجمالي مبيعات مالكتها الصينية (بايت دانس) ByteDance. ولكن التطبيق أصبح مكانًا شائعًا للعلامات التجارية التي تهدف إلى الوصول إلى مستخدميه الشباب.

وقال (روب بيرسال) – المسؤول لدى وكالة الإعلان (هافاس ميديا) Havas Media – في إشارة إلى مذكرة تلقتها الوكالة من (تيك توك) صباح الجمعة: إن الأخيرة قالت: إنها ستستمر في إيفاء الحملات الإعلانية المخطط لها، وإعادة الأموال التي لا تستطيع الوفاء بها، وستعمل أيضًا مع المؤثرين الرئيسيين للهجرة إلى منصات أخرى في حالة الحظر.

ووقّع الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) أمرًا تنفيذيًا يوم الخميس من شأنه حظر المعاملات الأمريكية مع خدمتي (تيك توك)، و(وي شات) الصينيتين بدءًا من 15 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال (بليك تشاندلي) – نائب رئيس (تيك توك) لحلول الأعمال العالمية – في بيان: “نحن ملتزمون بأن نكون شريكًا موثوقًا به للعلامات التجارية والوكالات والمسوقين بينما نبني (تيك توك) على المدى الطويل”. وأضاف أن التطبيق وُجِد ليبقى لسنوات عديدة قادمة. والآن يعمل بعض المعلنين على وضع خطط للطوارئ ويفكرون في تطبيقات أخرى لنقل ميزانيات التسويق الخاصة بهم.

وقال مدير وكالة إعلانية رفض ذكر اسمه لوكالة رويترز: إن العلامات التجارية بدأت أيضًا في التساؤل عما إذا كان ينبغي أن تكون على الخدمتين المنافستين للتطبيق: Triller و Byte، اللتين شهدتا زيادة في التنزيلات في الأيام الأخيرة.