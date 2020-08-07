11 نصيحة لتحسين عمر البطارية في جهاز آيباد

وفقًا لشركة آبل فإن معظم طرازات أجهزة آيباد يجب أن تحصل على حوالي 10 ساعات من الاستخدام في كل مرة يتم فيها شحن جهاز آيباد بالكامل، ويتغير هذا الرقم اعتمادًا على عمر جهازك، ولكن إذا كان جهازك الآيباد جديد نسبيًا، وفي حالة جيدة، وما زلت تحصل على بطارية ضعيفة، فإليك 11 طريقة عملية لتحسين عمر بطارية جهاز آيباد.

استخدم السطوع التلقائي:

تستهلك شاشة آيباد الضخمة والرائعة قدرًا كبيرًا من البطارية، وكلما زاد سطوع الشاشة زاد استنزاف البطارية. وبصرف النظر عن تقليل سطوع الشاشة يدويًا من مركز التحكم، فإن أفضل طريقة هي تمكين السطوع التلقائي.

أوقف البلوتوث والواي فاي:

يساعد إيقاف تشغيل البلوتوث والواي فاي عند عدم الحاجة إلى استخدام أي منهما إلى توفير بطارية جهاز آيباد، ولإيقاف تشغيل الواي فاي تمامًا، افتح تطبيق الإعدادات وانقر على خيار الواي فاي، وقم بإيقاف تشغيله، وكرر هذه العملية لإيقاف البلوتوث.

عطّل AirDrop:

تستخدم ميزة (AirDrop) مزيجًا من البلوتوث والواي فاي للعمل، وقد يساعد إيقاف تشغيلها في تمديد عمر البطارية.

قلل الحركة والرسوم المتحركة:

قد يساعد تقليل الحركة والرسوم المتحركة في إطالة عمر بطارية جهاز آيباد قليلاً، للقيام بذلك، افتح تطبيق الإعدادات وانقر على إمكانية الوصول، بعد ذلك انقر على (Motion)، وفي الشاشة التالية قم بتمكين مفتاح التبديل لتقليل الحركة.

في أجهزة آيباد المتطورة، يمكنك أيضًا تمكين (Limit Frame Rate)، حيث سيتم ضبط الحد الأقصى لمعدل الإطارات للشاشة على 60 إطارًا في الثانية، وسيكون هذا أقل إرضاءً لك من الناحية المرئية، ولكنه يساعدك على تمديد عمر البطارية.

أوقف تحديث التطبيقات في الخلفية:

شغّل تطبيق الإعدادات واختر عام، ثم اضغط على تحديث تطبيق الخلفية، في الشاشة التالية، انقر مرة أخرى على (Background App Refresh) ثم حدد إيقاف، أما إذا كنت لا ترغب في تعطيل هذه الميزة تمامًا، فيمكنك اختيار تعطيلها بشكل فردي للتطبيقات غير الضرورية.

أوقف الوصول غير الضروري لموقع التطبيق:

خدمات الموقع مطلوبة للعديد من التطبيقات والخدمات الضرورية على الجهاز، على سبيل المثال، تحتاج ميزة (Find My iPad و Weather) والتذكيرات المستندة إلى الموقع إلى ذلك. كما تتطلب تطبيقات مثل (Uber و Ola و Lyft) وتطبيقات توصيل الطعام هذا أيضًا. وبالتالي لا ينصح بإيقاف تشغيل خدمات الموقع تمامًا. لكن يمكننا بالتأكيد تعطيلها للتطبيقات غير الضرورية للحصول على عمر أطول للبطارية.

قيّد الإشعارات للتطبيقات غير الضرورية:

عندما يتلقى جهاز آيباد إشعارًا تضيء الشاشة بأكملها وتظل هكذا لبضع ثوان، وعندما تضيف العشرات من الإشعارات، يصبح الرقم مهمًا. بالتأكيد، لا يجب عليك تعطيل الإشعارات لمعظم التطبيقات الأساسية، لكن من الحكمة إيقاف تشغيل الإشعارات للتطبيقات غير الضرورية، مثل الألعاب التي تذكرك بجمع العملات وما إلى ذلك.

اضبط القفل التلقائي:

من تطبيق الإعدادات، انقر فوق العرض والسطوع، وبعد ذلك انقر على (Auto-Lock) وحدد دقيقتين أو خيارًا مختلفًا عن (Never). حيث تعني قيمة القفل التلقائي المنخفضة أنه سيتم إيقاف تشغيل شاشة جهاز آيباد تلقائيًا بعد تلك الفترة المحددة من عدم النشاط.

قم بإزالة أو تقييد استخدامات تطبيقات Hogging Battery:

أثناء تصفح (App Store) أو من مقال على الويب أو توصية من صديق نقوم بتنزيل تطبيق ثم لا نستخدمه مطلقًا بعد بضعة أيام. بسبب هذه الأسباب وغيرها، يجمع الأشخاص العديد من التطبيقات غير الضرورية على أجهزتهم.

لذلك يجب حذف التطبيقات غير الضرورية، والتحقق من التطبيق الذي يستهلك معظم البطارية وخفض استخداماته أو إزالته.

تجنب درجات الحرارة العالية:

توصي آبل باستخدام جهاز آيباد في نطاق درجة حرارة من 0 درجة إلى 35 درجة مئوية (32 درجة إلى 95 درجة فهرنهايت). ففي العديد من البلدان يتجاوز الرقم الحد الأقصى لدرجة الحرارة الموصى بها، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك استخدام آيباد بشكل فعّال في مثل هذه الظروف.

قم بالتحديث إلى أحدث إصدار من iPadOS:

تقدم آبل تحديثات وإصلاحات بانتظام حتى نحقق أقصى استفادة من أجهزتنا، وإذا كنت تعاني من ضعف البطارية، فتأكد من تحديث آيباد وتشغيل أحدث إصدار من نظام (iPadOS).