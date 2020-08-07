فيسبوك تُمدّد نظام العمل من المنزل حتى يوليو 2021

قالت متحدثة باسم فيسبوك يوم الخميس: إن عملاقة التواصل الاجتماعي ستسمح للموظفين بالعمل من المنزل حتى شهر تموز/ يوليو 2021 بسبب تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وتنضم الشركة – التي ستمنح الموظفين أيضًا 1,000 دولار لشراء احتياجات المكاتب المنزلية – إلى شركات التقنية الكبرى الأخرى التي اتخذت خطوات مماثلة حديثًا.

وفي أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي، قالت جوجل: إنها ستسمح للموظفين الذين لا يحتاجون إلى المجيء إلى المكتب بالعمل من المنزل حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو 2021، في حين سمحت تويتر لبعض موظفيها بالعمل من المنزل إلى أجل غير مسمى.

وقالت متحدثة باسم فيسبوك في بيان عبر البريد الإلكتروني: “بناءً على إرشادات من خبراء الصحة والحكومة، وبالإضافة إلى القرارات المستمدة من مناقشاتنا الداخلية بشأن هذه الأمور، سنسمح للموظفين بمواصلة العمل التطوعي من المنزل حتى تموز/ يوليو 2021”. وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك، فإننا نقدم للموظفين 1,000 دولار إضافية لاحتياجات المكاتب المنزلية”.

وقالت فيسبوك أيضًا: إنها ستواصل إعادة فتح المكاتب بقدرة محدودة حيث تسمح الإرشادات الحكومية، وحيث يُخفَّف من الإغلاق الخاص بالفيروس لمدة شهرين تقريبًا. ومع ذلك، أضافت الشركة أنه من غير المرجح إعادة فتح العديد من المواقع في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية قبل نهاية العام، وذلك نظرًا لارتفاع عدد حالات (كوفيد-19).

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك (مارك زوكربيرج) قد قال في شهر أيار/ مايو الماضي: إن فيسبوك ستبدأ بالسماح للعديد من موظفيها البالغ عددهم 50,000 موظف ببدء العمل من المنزل على أساس دائم. وفي غضون السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، فقد قال زوكربيرج: إنه يتوقع أن يعمل نحو 50% من القوى العاملة لدى فيسبوك عن بُعد.