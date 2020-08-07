فيسبوك ترضخ لآبل وتطلق تطبيق Facebook Gaming بدون ألعاب

أطلقت شركة فيسبوك اليوم الجمعة تطبيق الألعاب Facebook Gaming الجديد عبر متجر التطبيقات (آب ستور) App Store، وذلك بعد ستة أشهر من محاولة إقناع آبل بالموافقة عليه.

وقالت فيسبوك اليوم: إنها استجابت لمطالب آبل بتغيير تطبيق الألعاب الخاص بها بحيث يمكن توزيعه على مستخدمي هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية بدءًا من يوم الجمعة. وللامتثال لقواعد آبل، التي تحظر التطبيقات إذا كان “هدفها الرئيسي” هو توزيع برامج مثل الألعاب، قالت الشبكة الاجتماعية: إنها أزالت الألعاب القابلة للعب بالكامل من تطبيقها الجديد.

وقالت فيسبوك: إن آبل استخدمت سلطتها على (آب ستور) لإجبارها على تحويل تطبيق الألعاب Facebook Gaming إلى تجربة أدنى لمالكي آيفون وآيباد. فبالإضافة إلى الألعاب القابلة للعب، يسمح الإصدار الأصلي من التطبيق للمستخدمين بالمشاهدة والبث المباشر والمشاركة في مجتمعات الألعاب.

يُذكر أن الإحباط من آبل لدى فيسبوك بلغ أعلى المستويات، إذ قالت رئيسة العمليات لدى الشركة (شيريل ساندبرج) في بيان: “لسوء الحظ، كان علينا إزالة وظائف اللعب تمامًا من أجل الحصول على موافقة آبل على تطبيق Facebook Gaming المستقل”. وأضافت أن فيسبوك ستواصل بناء مجتمعات لأولئك الذين يمارسون الألعاب على فيسبوك “سواء سمحت آبل بذلك في تطبيق مستقل أم لا”.

وتُعدّ الألعاب أكبر مصدر لإيرادات آبل في متجر التطبيقات، وقد خلص العديد من المديرين التنفيذيين للتقنية إلى أن آبل تحظر خدمات الألعاب التي يمكن أن تتنافس مع منتجاتها ومبيعاتها.

وقالت شركة آبل؛ دون التطرق مباشرة إلى تطبيق Facebook Gaming: إن سياسات متجر التطبيقات الخاصة بها مصممة لحماية المستهلكين. وأضافت أنها سمحت بتطبيقات أخرى تضمنت ألعابًا في متجر التطبيقات.

ويُعتقد أن السجال بين شركات وادي السيليكون يكشف عن حجم التنافس بينها، إذ بينما تدير فيسبوك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، وتمتلك العديد من التطبيقات الشائعة، مثل: إنستاجرام، ومسنجر، وواتساب، تتحكم آبل في توزيعها من خلال متجر التطبيقات الخاص بها. وهذا يجعل فيسبوك معتمدةً على آبل للوصول إلى العديد من مستخدميها.

وأعرب (مارك زوكربيرج) – الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك – عن ذعره بشأن القوة التي تمتلكها شركة آبل، وإن كان ذلك على نحو غير مباشر. ففي شهادة أمام الكونجرس الأسبوع الماضي بشأن التنافس مع فيسبوك، قال زوكربيرج: “بعضهم مبتدؤون، لكن البعض الآخر هم حراس يتمتعون بالقدرة على تقرير ما إذا كان بإمكاننا حتى إطلاق تطبيقاتنا في متاجر التطبيقات الخاصة بهم للتنافس معهم”.

وفي شهر حزيران/ يونيو الماضي، قالت المفوضية الأوروبية – الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي: إنها فتحت تحقيقًا رسميًا في مكافحة الاحتكار في شروط متجر تطبيقات آبل، مدفوعةً بشكوى من خدمة بث الموسيقى (سبوتيفاي) Spotify. كما كان هناك تشاجر بين آبل ومطوري تطبيقات آخرين بشأن قواعد متجر التطبيقات.

وتبتعد بعض الشركات التي لديها تطبيقات ألعاب عن متجر تطبيقات آبل، قائلةً: إن آبل لن توافق ببساطة على تطبيقاتها لأنها ستكون منافسة لتطبيقاتها وخدماتها. وفي يوم الأربعاء الماضي؛ على سبيل المثال، أنهت مايكروسوفت اختبارًا محدودًا لتطبيق بث ألعاب (إكس كلاود) xCloud لأجهزة آبل، ومع ذلك، فإنها تعتزم تقديم التطبيق على أجهزة أندرويد بدءًا من الشهر المقبل.