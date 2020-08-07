صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في 3 تطبيقات لتعلم اللغات وحماية بياناتك مع خصم 76% 

يتيح لك تطبيق 12min الوصول إلى مئات الكتب القصيرة التي تقدم تلخصيًا للكتب في شكل نصي وصوتي، وقد صُممت لقراءتها أو الاستماع إليها في 12 دقيقة فقط. وستحصل كل شهر على 30 كتابًا جديدًا، كما يمكنك البحث عن أي كتاب في المكتبة أو اقتراح كتب جديدة للتطبيق، وستُضاف إلى المكتبة.