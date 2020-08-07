صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في 3 تطبيقات لتعلم اللغات وحماية بياناتك مع خصم 76% 

- الاشتراك مدى الحياة في حزمة Rosetta Stone ــ The Social Distancing Lifetime Subscription Bundle Ft. Rosetta Stone.
- تقدم شركة Rosetta Stone المتخصصة في برمجيات تعليم اللغات حزمة تتضمن 3 تطبيقات مميزة تساعدك على أداء عملك بأمان وتعلم لغات جديدة.
- يتيح لك الاشتراك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 3 تطبيقات موثوقة هي: تطبيق (Rosetta Stone) لتعلم اللغات، ويتيح لك هذا الاشتراك الوصول إلى 24 لغة، وتطبيق (12min) الذي يقدم كتبًا مصغرة تُعتبر تلخيصًا للكتب يمكن الاستماع إليها صوتيًا، أو قراءتها في 12 دقيقة فقط، بالإضافة إلى خدمة (KeepSolid VPN) لتأمين اتصالك بالإنترنت، وحماية بياناتك.
- يعتبر تطبيق (Rosetta Stone) من أهم تطبيقات تعلم اللغات وأقدمها، حيث يتيح لك التدرب على ربط كلمات اللغة التي تريد تعلمها بالصور في مواقف واقعية، وتعلم مفردات اللغة من خلال الكلمات والعبارات الشائعة، ثم الانتقال إلى المحادثات الكاملة للتعبير عن نفسك. بالإضافة إلى طلب المشورة والتواصل مع متحدثين أصليين باللغة لتطوير مهاراتك في النطق.
- يدعم التطبيق ميزة التعرف على الكلام (TruAccent) التي تساعدك على تحسين نطقك للغة، وتتيح لك أيضًا قراءة القصص القصيرة بصوت عالٍ، والحصول على تعليقات فورية حول الأخطاء. كما يمكنك استخدام ميزة (advanced speech engine) لمقارنة لهجتك مع المتحدثين الأصليين.
- يتيح لك تطبيق 12min الوصول إلى مئات الكتب القصيرة التي تقدم تلخصيًا للكتب في شكل نصي وصوتي، وقد صُممت لقراءتها أو الاستماع إليها في 12 دقيقة فقط. وستحصل كل شهر على 30 كتابًا جديدًا، كما يمكنك البحث عن أي كتاب في المكتبة أو اقتراح كتب جديدة للتطبيق، وستُضاف إلى المكتبة.
- توفر خدمة KeepSolid VPN عددًا من ميزات الأمان، التي تشمل: حماية من البرامج الضارة، ومانع إعلانات، وجدار حماية، بالإضافة إلى منع التتبع، والتصفح بدون حدود للسرعة، واستخدام بروتوكولات التشفير OpenVPN، و AES 128-bit، و AES 256-bit، و IPSec IKEv2 وبرتوكول KeepSolid WISE الذي يعمل مع جميع أنظمة التشغيل.
- كما تتميز خدمة KeepSolid VPN بشبكة واسعة من الخوادم؛ حيث يوجد لديها أكثر من 1000 خادم في أكثر من 70 موقعًا في جميع أنحاء العالم.
- مدة الاشتراك: مدى الحياة.
- التوفر: أونلاين.
- خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
844 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 199 دولارًا.
- نسبة الخصم: 76%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على خيارات أكثر من تطبيقات تعلم اللغات، وخدمات VPN، وتطبيقات إدارة كلمات المرور لحماية بياناتك، وبالإضافة إلى دورات تدريبية في الكثير من المجالات، وغير ذلك الكثير يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء التطبيقات التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Rosetta Stone Unlimited Access: Lifetime Subscription (24 Languages)
- 12min Premium Micro Book Library: Lifetime Subscription
- KeepSolid VPN Unlimited: Lifetime Subscription