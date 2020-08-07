صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف تطبيقات أدوبي السحابية مع خصم 97%

- الحزمة الكاملة لاحتراف العمل على حزمة تطبيقات أدوبي السحابية The All-in-One Adobe Creative Cloud Suite Certification Bundle.
- عدد الدورات: 8.
- عدد الدروس: 537.
- المدة: 60 ساعة.
- تمتلك شركة أدوبي الحصة الكبرى في سوق البرمجيات الإبداعية، فإذا كنت تحاول تنفيذ أي مشروع إبداعي رقمي فبالتأكيد ستحتاج إلى تطبيق من تطبيقات أدوبي لتنفيذ هذا المشروع. وتوفر لك (حزمة أدوبي السحابية) Adobe Creative Cloud أفضل التطبيقات والخدمات الإبداعية حتى تتمكن من تصميم أي شيء يمكنك تخيله، في أي وقت وأي مكان.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العمل على 8 تطبيقات من تطبيقات حزمة أدوبي السحابية، وهي: After Effects و Photoshop، و Illustrator، و Indesign، و Addobe XD، و Premiere Pro، و Adobe Spark، و Lightroom.
- تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تطبيق (After Effects)، وكيفية استخدام تقنية Rotoscoping – وهي إحدى تقنيات الرسوم المتحركة التي يستخدمها المصممون لتتبع لقطات الصور المتحركة إطارًا تلو الآخر – لإنتاج حركات واقعية، وكيفية استخدام التطبيق مع إضافة (Mocha AE) لتتبع حركة أي شيء في الفيديو وإنتاج حركات واقعية، وتعلم التقنيات الأساسية لإنشاء الرسوم المتحركة الاحترافية.
- وتضم دورة أخرى حول كيفية استخدام تطبيق (Lightroom) في تحرير الصور، ودورة أخرى حول استخدام تطبيق (Adobe Premiere Pro CC) لتحرير الفيديو باحترافية، بالإضافة إلى أكثر من دورة لاحتراف التصميم على فوتوشوب سواء كان تصميم الشعارات، أو تصميم مواقع الويب، أو تصميم واجهات المستخدم، أو الإعلانات، أو تصميم المنتج. وتتضمن كل دورة أيضًا مشاريع متعددة لتنفيذها.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1600 دولارٍ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 34 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على دورات تدريبية أخرى لاحتراف التصميم الجرافيكي، والتصوير الفوتوغرافي، والتسويق الإلكتروني، وإدارة المشاريع، والبرمجة، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- The Complete 2020 After Effects CC Master Class
- Adobe Photoshop CC: Advanced Training
- Logo Design Mastery In Adobe Illustrator
- Adobe CC Masterclass: Photoshop, Illustrator, Adobe XD, InDesign
- Adobe Lightroom Classic CC: Zero to Pro
- Adobe Photoshop CC Course
- Adobe Premiere Pro CC Masterclass: Video Editing Made Easy
- Create Images, Videos & Web Pages Using Adobe Spark