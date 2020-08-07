تقرير: مايكروسوفت تريد شراء كامل أعمال تيك توك العالمية

تسعى شركة مايكروسوفت للتوصل إلى صفقة لشراء جميع أعمال (تيك توك) TikTok العالمية، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) اليوم الخميس نقلًا عن خمسة مصادر مطلعة على المحادثات.

ومع ذلك، قال مصدر مطلع على المناقشات لوكالة رويترز: إن مايكروسوفت لم تثر احتمال شراء أعمال (تيك توك) كلها في مفاوضاتها مع شركة (بايت دانس) ByteDance الصينية المالكة لها.

وقالت مايكروسوفت: إنها تسعى لشراء أصول (تيك توك) في أمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا. ولم تكشف النقاب عن المبلغ الذي ترغب في دفعه، وذلك مع أن مصادر قالت لرويترز في السابق: إن المديرين التنفيذيين لشركة (بايت دانس) يُقدِّرون قيمة (تيك توك) بأكثر من 50 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير صحيفة (فاينانشيال تايمز)، فإن الشركة تستكشف إذا كان يمكنها إضافة مناطق، مثل: الهند، وأوروبا، إلى الصفقة. وأفادت الصحيفة نقلًا عن مصدر مقرب من (بايت دانس) في الهند بأن هناك “صفقة غير مفصول فيها” مع شركة مايكروسوفت من أجل (تيك توك الهند) ولكنها فشلت.

وتواجه (تيك توك) موعدًا نهائيًا حتى 15 أيلول/ سبتمبر لإكمال بيع عملياتها في الولايات المتحدة إلى مايكروسوفت أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.

يُشار إلى أن تقرير (فاينانشيال تايمز) يأتي بعد يوم واحد فقط من قول آبل: إنها غير مهتمة بالاستحواذ على (تيك توك)، وذلك حتى مع التقرير الصادر عن موقع Axios الإخباري الذي وصف الشركة بأنها مشترٍ محتملٌ للشبكة الاجتماعية.

وأوضحت شركة آبل أنه لا توجد محادثات في الوقت الحالي للحصول على تطبيق تيك توك، وليس لديها خطط لمتابعة مثل هذه الصفقة.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب: إنه يخطط لحظر تطبيق تيك توك وسط مخاوف من أن ملكيته الصينية تمثل خطرًا على الأمن القومي بسبب البيانات الشخصية التي يتعامل معها.