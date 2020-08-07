تقرير: عدسات كاميرا آيفون 12 المرتقب تواجه مشكلات في الجودة

يواجه أحد موردي عدسات الكاميرا لشركة آبل لهاتف (آيفون 12) المرتقب مشكلات في الجودة، وذلك وفقًا لمذكرة بحثية جديدة من المحلل (مينج-تشي كو) نشرها موقع MacRumors.

وحتى مع المشكلات التي يواجهها المورد، فإنه من غير المحتمل أن يكون لهذه المشكلات تأثير على جدول الشحن لشركة آبل، وذلك بافتراض أن المورد الرئيسي الآخر للشركة يمكن أن يُعوّض الفرق.

ويقول كو: إن شركة Genius Electronic Optical قد اكتشفت مشكلات في تكسُّر الطلاءات على عدسة الكاميرا ذات الزاوية العريضة المخصصة لطرز آيفون 12 من غير طراز (برو) Pro بقياس 5.4 بوصات، و6.1 بوصات. وظهرت المشكلة أثناء اختبار درجات الحرارة العالية/ الرطوبة العالية (HTHH)، الأمر الذي سيؤدي إلى تأخيرات في قدرة Genius على توفير مكونات لأجهزة آيفون القادمة.

وهناك مورد آخر لشركة آبل لهذه العدسات هي شركة Largan، ويقول كو: إن الشركة لا تواجه أي مشكلات في الجودة، مشيرًا إلى أن آبل ستكون قادرة على تحديد أولويات الإمدادات من Largan للالتزام بجدول إطلاقها.

ويقول كو: إنه حتى لو حلّت Genius مشكلاتها مع عدسات الكاميرا، فمن المحتمل أن تحتاج الشركة إلى خفض أسعارها بنحو 30٪ كحافز لمحاولة استرجاع حصتها التي ستخسرها لصالح Largan في وقت مبكر، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على هوامش الربح الإجمالية لشركة Genius.

وفي المكالمة الجماعية الخاصة بالإعلان عن الأرباح التي جرت الأسبوع الماضي، أكدت شركة آبل أن هواتف آيفون 12 ستُطلق “بعد أسابيع قليلة” مقارنةً بالموعد المعتاد، وذلك مع سعي الشركة إلى تعيين توقعات المستثمرين للربع الحالي مع نقل عمليات إطلاق معظم أو جميع طُرز آيفون 12 إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر سيدفع المبيعات إلى الربع المالي التالي.

وحتى مع الإطلاق المتأخر، قد لا تُطلق جميع الطرز الأربعة المتوقعة في الوقت نفسه، إذ يزعم أحد التقارير الأخيرة أن الإصدارات الأولى سيتم تقسيمها إلى مرحلتين، مع إطلاق طرازي آيفون 12 وآيفون 12 برو بقياس 6.1 بوصات أولًا، ثم طراز آيفون 12 بقياس 5.4 بوصات وآيفون 12 برو بقياس 6.7 بوصات في وقت لاحق بقليل.