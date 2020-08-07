أفضل هواتف أندرويد مع مقبس سماعة الرأس في عام 2020

أفضل هاتف شامل مزود بمقبس سماعة الرأس بين هواتف أندرويد هو (Samsung Galaxy S10 +)، وليس من المسلم به أن هاتف أندرويد القادم الخاص بك سيحتوي على مقبس سماعة الرأس القياسي مقاس 3.5 ملم. كما أن العديد من أفضل الهواتف المرغوبة والمتوفرة اليوم لا تقدم ذلك، على الرغم من كونها واحدة من أكثر الميزات المطلوبة لمستخدمي الهواتف الذكية. ولحسن الحظ، سمعت بعض الشركات من المستخدمين واحتفظت بمقبس سماعة الرأس.

أفضل هواتف أندرويد مع مقبس سماعة الرأس:

احتفظت شركة سامسونج بمقبس سماعة الرأس في هواتفها المتطورة، لكن انتهى ذلك مع سلسلة (Galaxy S20). ولحسن الحظ، لا يزال(Samsung Galaxy S10 +) هاتفًا رائعًا، وقيمته جيدة الآن بعد مرور أكثر من عام على إصداره. وإذا كنت بحاجة إلى مقبس سماعة الرأس، فهذا حل وسط وجيد.

LG V60:

يواصل هاتف (V60) التزام (LG) بتقديم جودة صوت رائعة مع كل من مكبرات الصوت ومقبس سماعة الرأس. تمامًا مثل الموديلات التي سبقته، حيث يحتوي (LG V60) على (DAC) رائع يدعم مقبس سماعة الرأس للحصول على جودة صوت عالية يمكنك تقديرها.

Google Pixel 4a:

يرفع (Pixel 4a) من مكانة جوجل في سوق الهواتف الذكية، فهو هاتف اقتصادي ويأتي مع مواصفات جديدة إلى جانب الكاميرا المدهشة، والأفضل من ذلك، أنه احتفظ بمقبس سماعة الرأس على عكس هواتف (Pixel) المتطورة.

Samsung Galaxy A71:

يقدم هاتف A71 من سامسونج شاشة ضخمة والعديد من ميزات سامسونج في هيكل جذاب بمواصفات صلبة مع مقبس سماعة الرأس. لكن الهيكل البلاستيكي للهاتف يجعلك تشعر برخص الهاتف، لكن التجربة الإجمالية للهاتف جيدة.

Moto G Power:

يوفر هاتف (Moto G Power) أداءً ومزايا وقدرات رائعة مقابل سعره، حيث يمكنك الحصول على أكثر مما تتوقع، كما يحتوي على مقبس سماعة الرأس.

يمكنك اختيار الهاتف الذي يحتوي على مقبس سماعة الرأس الأفضل لعملك من هذه القائمة في حال كنت تفضل هذا النوع من الهواتف، أما إذا كنت تفضل سماعات البلوتوث فهذه حكاية أخرى سنطلعك على تفاصيلها في المواضيع القادمة.