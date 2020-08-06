3 تطبيقات تساعدك في مسح الصور المطبوعة ضوئيًا وحفظها

إذا كان لديك مجموعة كبيرة من الصور المطبوعة القديمة، يمكنك مسحها ضوئيًا وحفظها باستخدام ماسح ضوئي متصل بالحاسوب، ومع ذلك، فإن الطريقة الأسهل والأرخص هي استخدام أحد تطبيقات مسح الصور للمساعدة في مسح صورك ضوئيًا وتحريرها وحتى إضافة الفلاتر إليها لتحسين جودتها.



إليك 3 تطبيقات تساعدك في مسح الصور المطبوعة وحفظها:

1- تطبيق Microsoft Office Lens:

يتيح لك تطبيق Microsoft Office Lens مسح الصور والمستندات الورقية وبطاقات العمل باستخدام كاميرا الهاتف، ومن ثم يمكنك حفظها في مكتبة الصور في الهاتف أو في حسابك على OneDrive، أو حفظها كمستند Word أو PowerPoint أو مشاركتها عبر البريد الإلكتروني.

كما يتيح لك التطبيق التعرف تلقائيًا على النص المطبوع والمكتوب بخط اليد باستخدام OCR، بحيث يمكنك البحث عن الكلمات في الصور ثم نسخها وتعديلها، كما يمكن لوضع (بطاقة العمل) استخراج معلومات الاتصال وحفظها في دفتر العناوين و OneNote.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق Google PhotoScan:

يتيح لك تطبيق Google PhotoScan مسح الصور المطبوعة باستخدام كاميرا الهاتف وحفظها، كما يتيح لك التطبيق الاقتصاص التلقائي للصور، والتدوير الذكي للصور وتحريرها.

كما يمكنك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من صورك الممسوحة ضوئيًا باستخدام تطبيق صور جوجل المجاني للوصول إليها من أي مكان، واستخدام الفلاتر وعناصر التحكم المتقدمة في تحرير الصور ومشاركتها مع أي شخص عبر إرسال رابط أو البريد الإلكتروني.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق TurboScan:

يتيح لك تطبيق TurboScan مسح الصور والمستندات وبطاقات العمل بسهولة، يقدم لك الإصدار المجاني ثلاث عمليات مسح فقط، بينما يتيح لك عمليات الشراء داخل التطبيق مسح عدد غير محدود من الصور والمستندات.

يقدم التطبيق مجموعة جيدة من الخيارات والإعدادات، مثل: تعيين حجم الصفحة الافتراضي، واختيار تنسيق الصور عند حفظها، والتحكم في تشغيل فلاش الكاميرا، كما يمكنك أيضًا إعداد التطبيق لإجراء عمليات المسح تلقائيًا، بمجرد الانتهاء يمكنك مشاركة الصورة عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات الدردشة أو حفظها في مكتبة الصور الخاصة بك أو نسخها ولصقها في موقع مكان آخر أو طباعتها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.