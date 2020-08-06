ظلت الشهادة الجامعية على مدى عقود طويلة عاملًا أساسيًا للحصول على الوظائف في سوق العمل، ولكن بفضل التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليًا تغيّر هذا التوجه وأصبحت هناك وظائف تقنية تعتمد على المهارة والخبرة العملية.

في نهاية شهر يونيو الماضي؛ وقّع الرئيس الأمريكي ترامب أمرًا تنفيذيًا بتوجيه تعليمات لفروع الحكومة الفيدرالية، بالتركيز على المهارات بدلًا من الشهادات الجامعية عند اختيار الموظفين الفدراليين. وتُعتبر هذه الخطوة نقلة هامة في التحول إلى هذا التوجه في مجال التوظيف عالميًا في المستقبل.

وقد بدأت بعض الشركات التقنية؛ مثل: IBM بالفعل بتنفيذ مثل هذه المبادرات، حيث قامت الشركة بتعيين 15% من قوتها العاملة خلال العام الماضي اعتمادًا على المهارات وليس المستوى التعليمي.



وعلى الرغم من ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام خلال هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، إلا أن هناك العديد من شركات التقنية التي شهدت زيادة في طلبات التوظيف.

تُشير التقارير إلى أن زيادة الطلب على الوظائف التقنية يرجع إلى سهولة إنجاز مهام هذه الوظائف عن بُعد نسبيًا مقارنة بالصناعات الأخرى، ومع استمرار تأثير الجائحة في كافة القطاعات حتى نهاية العام على الأقل، فإن العمل من المنزل أصبح هو التوجه السائد الآن، حيث أعلنت بعض شركات التقنية الكبرى مثل: جوجل أن إجراءات العمل من المنزل سوف تستمر حتى يوليو 2021 على الأقل.

فيما يلي سنستعرض أبرز 10 وظائف تقنية ذات رواتب مرتفعة لا تتطلب شهادة جامعية، للتعرف على معدل الرضا الوظيفي لهذه الوظائف ومتوسط الرواتب المخصصة لها، وكذلك عدد الوظائف المتاحة منها، وفقًا لتصنيف موقع Glassdoor لعام 2020:

10- مهندس التطبيقات Applications engineer:

معدل الرضا الوظيفي: 3.7/5.

متوسط الراتب: 76,854 دولارًا سنويًا.

عدد الوظائف المتاحة: 9,550.

9- مطور البرمجيات Software developer:

معدل الرضا الوظيفي: 3.5/5.

متوسط الراتب: 80,429 دولارًا سنويًا.

عدد الوظائف المتاحة: 31,909.

8- مطور جافا Java developer:

معدل الرضا الوظيفي: 3.9/5.

متوسط الراتب: 83,589 دولارًا سنويًا.

عدد الوظائف المتاحة: 16,136.

7- مهندس النُّظم Systems engineer:

معدل الرضا الوظيفي: 3.5/5.

متوسط الراتب: 92,225 دولارًا سنويًا.

عدد الوظائف المتاحة: 16,850.

6- متخصص في سكرم ماستر Scrum Master:

معدل الرضا الوظيفي: 3.8/5.

متوسط الراتب: 100,000 دولارٍ سنويًا.

عدد الوظائف المتاحة: 2,894.

5- مطور الواجهات الأمامية Front-end engineer:

معدل الرضا الوظيفي: 3.9/5.

متوسط الراتب: 105,240 دولارًا سنويًا.

عدد الوظائف المتاحة: 13,122.

4- مهندس البرمجيات Software engineer:

معدل الرضا الوظيفي: 3.6/5.

متوسط الراتب: 105,563 دولارًا سنويًا.

عدد الوظائف المتاحة: 50,438.

3- مهندس في تطوير العمليات DevOps engineer:

معدل الرضا الوظيفي: 3.9/5.

متوسط الراتب: 107,310 دولارات سنويًا.

عدد الوظائف المتاحة: 6,603.

2- عالم البيانات Data scientist:

معدل الرضا الوظيفي: 4/5.

متوسط الراتب: 107,801 دولارٍ سنويًا.

عدد الوظائف المتاحة: 6,542.

1- مهندس الحوسبة السحابية Cloud engineer: