ميزة جديدة من جوجل لحماية الملفات المهمة.. إليك كيفية استخدامها

أعلنت شركة جوجل يوم أمس عن إضافة ميزة جديدة تُسمى (المجلد الآمن) Safe Folder في تطبيقها (Files by Google) لإدارة الملفات، الذي أطلقته عام 2017 لمساعدة مستخدمي أجهزة أندرويد على إدارة المحتوى ومشاركة الملفات بسهولة، وكذلك تحرير مساحة تخزينية في أجهزتهم.

أعلنت جوجل أيضًا في منشور عبر مدونتها أن عدد مستخدمي تطبيق (Files by Google) وصل الآن إلى أكثر من 150 مليون مستخدم حول العالم شهريًا، يستخدمون التطبيق في إدارة الملفات ومشاركتها في هواتفهم بسهولة.

أشارت جوجل إلى أن مشاركة هواتف أندرويد الشخصية مع الأزواج أو أفراد العائلة أو الأطفال تُعتبر أمرًا عاديًا في العديد من الأماكن حول العالم، خاصةً بالنسبة للنساء. ويمكن أن تكون مشاركة الهاتف مفيدة في بعض الأحيان، ولكنها تنطوي على خطر وصول الآخرين إلى الملفات الشخصية الحساسة.

هناك الكثير من الأشخاص الذين يسمحون لأطفالهم باستخدام هواتفهم للتعلم واللعب، ولكن ذلك يسبب قلقًا من إمكانية مشاركة الملفات المهمة أو حذفها عن طريق الخطأ، وبذلك لا يمكنهم الاحتفاظ بملفات العمل التي قد يحتاجون إلى مشاركتها في أي وقت مع أعضاء الفريق بسبب العمل من المنزل حاليًا.

بسبب ذلك؛ وللحفاظ على أمان المحتوى الشخصي بشكل أكبر، أطلقت جوجل ميزة (المجلد الآمن) Safe Folder التي تتيح لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد إنشاء مجلد آمن ومشفّر برمز PIN مكون من 4 أرقام لحفظ المستندات المهمة والصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية وحمايتها من وصول الآخرين إليها لأي سبب من الأسباب.

تتيح لك ميزة (المجلد الآمن) حماية بياناتك طول الوقت، لأنه بمجرد الخروج من تطبيق (Files) لا يمكن الوصول إلى أي من محتويات المجلد حتى عندما يعمل التطبيق في الخلفية. وكضمان أمني سيُطلب منك رمز PIN الخاص بك مرة أخرى عند إعادة الدخول. حتى الأشخاص الذين لا يشاركون الأجهزة يمكنهم الاستفادة من هذه الميزة للحفاظ على أمان الملفات الحساسة والمهمة.

إليك كيفية استخدام ميزة (المجلد الآمن) لحماية ملفاتك المهمة في هواتف أندرويد:

أولاً؛ يجب عليك تنزيل أحدث إصدار من تطبيق (Files by Google) من متجر جوجل بلاي للوصول إلى هذه الميزة. وإذا لم تجد الميزة فلا تقلق، حيث أعلنت جوجل أنها ستطرح هذه الميزة تدريجيًا خلال الأيام القادمة لمستخدمي التطبيق حول العالم.

بمجرد تثبيت أحدث إصدار من التطبيق في هاتفك؛ يمكنك اتباع هذه الخطوات لتفعيل ميزة (المجلد الآمن) لحماية الملفات المهمة وصورك الخاصة:

انتقل إلى تطبيق (Files by Google) في هاتفك.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

ضمن قسم (المجموعات) collections، ابحث عن خيار (المجلد الآمن) Safe folder، ثم اضغط عليه لإعداد رقم التعريف الشخصي PIN.

بمجرد الانتهاء؛ حدد الملفات التي تريد نقلها إلى المجلد الآمن.

اضغط على قائمة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار (نقل إلى مجلد آمن) Move to Safe folder.

أدخل رقم التعريف الشخصي PIN. سيتم نقل جميع الملفات المحددة إلى المجلد الآمن.

ملاحظة: يجب أن تضع في اعتبارك أن الملفات والصور التي تنقلها إلى المجلد الآمن، لن تراها في المعرض أو أي تطبيق آخر في هاتفك، ولن تتمكن من مشاركتها مع الآخرين حتى تقوم بنقلها من (المجلد الآمن). كما أن هذه الميزة ليست سوى طريقة آمنة لحفظ ملفاتك في هاتفك، وليس هناك نسخة احتياطية مشفّرة في السحابة، مما يعني أن ملفاتك محمية فقط في هاتفك.