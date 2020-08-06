مايكروسوفت تدمج تطبيقات أندرويد في ويندوز 10 مع Your Phone

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثًا لتطبيقها Your Phone يسمح لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 بتشغيل تطبيقات أندرويد جنبًا إلى جانب مع تطبيقات ويندوز في الحواسيب الشخصية.

وتقوم القدرة الجديدة على ميزة الانعكاس التي يوفرها تطبيق Your Phone بالفعل، إذ يمكن للمستخدمين الوصول إلى قائمة من تطبيقات أندرويد في التطبيق وتشغيلها عبر الحاسوب الشخصي. وستعمل تلك التطبيقات في نافذة منفصلة خارج تطبيق Your Phone.

ويسمح تطبيق Your Phone الجديد أيضًا لمستخدمي نظام ويندوز 10 بدعم تعدد المهام مع تطبيقات ويندوز الأخرى من خلال دعم النقر على مفتاحي alt+tab، كما يسمح بتثبيت تلك التطبيقات في شريط المهام في نظام ويندوز 10 أو قائمة (ابدأ). وتعني القدرة على تشغيل التطبيقات مباشرة من تطبيق Your Phone أنه أصبح بإمكان المستخدمين تثبيت تطبيقات أندرويد على شريط المهام وتشغيلها كما لو كانت تطبيقات ويندوز عادية.

ويعتقد أن جزءًا كبيرًا من تجربة تطبيق Your Phone الجديدة هذه تعني القدرة على تشغيل العديد من تطبيقات أندرويد جنبًا إلى جنب، وهو ما أعلنته شركة مايكروسوفت مع الإعلان عن هواتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20 من سامسونج في وقت سابق اليوم. ولن يتمكن مستخدمو ويندوز 10 من الوصول إلى هذه الميزة المحددة حتى “وقت لاحق من العام الحالي” على أجهزة (جالاكسي نوت 20)، وتقول مايكروسوفت: إنها تعمل أيضًا مع سامسونج لإحضار هذه الميزة إلى الأجهزة الأخرى.

يُشار إلى أن جميع تطبيقات أندرويد لن تعمل بسلاسة مع ميزة Your Phone الجديدة. وتُنبّه مايكروسوفت إلى أن بعض التطبيقات قد لا تدعم العمل على شاشات أخرى، مما ينتج شاشة سوداء بدلًا من ذلك. ولن تستجيب بعض التطبيقات والألعاب أيضًا إلى لوحة المفاتيح أو الفأرة.

وللمهتمين بتجربة الميزة الجديدة، يتعين عليهم امتلاك أحد أجهزة سامسونج. وقد نشرت مايكروسوفت قائمة بأجهزة أندرويد المدعومة التي تقتصر في الوقت الراهن على أجهزة سامسونج فقط.