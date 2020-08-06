مايكروسوفت أوقفت اختبار منصة الألعاب xCloud على iOS

أوقفت شركة مايكروسوفت اختبار منصة الألعاب (xCloud) لأجهزة (iOS)، حيث كانت عملاقة البرمجيات تختبر (xCloud) على نظام (iOS) بطريقة محدودة جدًا خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويسمح مشروع (xCloud) للمستخدمين بلعب ألعاب (Xbox) في أي مكان عبر البث من خلال اتصال بالإنترنت عالي السرعة.

وأوضحت الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الخدمة سيتم إطلاقها فقط لأندرويد، وأبلغت مايكروسوفت مختبري (xCloud) أن المعاينة ستنتهي في 11 سبتمبر، لكن معاينة أندرويد ستستمر حتى الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان: انتهت فترة منصة مطوري (TestFlight) لمعاينة (Project xCloud) في نظام التشغيل (iOS)، ونحن نركز على تقديم الألعاب السحابية كجزء من (Xbox Game Pass Ultimate) لعملاء أندرويد بدءًا من 15 سبتمبر.

وأضاف “طموحنا هو توسيع نطاق الألعاب السحابية من خلال (Xbox Game Pass) المتاح على جميع الأجهزة”.

وواجهت طموحات مايكروسوفت في إطلاق منصة الألعاب السحابية في (iOS) بعض العقبات، وكان على الشركة أن تحد الاختبار بلعبة (Halo: The Master Chief Collection)، إلى جانب الحد من مجموعة الاختبار الأولية بـ 10000 مختبر بسبب الامتثال لسياسات متجر التطبيقات.

ولم تكشف مايكروسوفت عن سياسات آبل التي تمنع تشغيل (xCloud) على نظام التشغيل (iOS)، لكن خدمة بث الألعاب (Stadia) من جوجل غير متوفرة أيضًا في أجهزة آيفون أو آيباد.

وواجهت تطبيقات بث الألعاب الأخرى أيضًا مشكلات مع متجر تطبيقات آبل (App Store)، حيث استغرق تطبيق (Steam Link) من (Valve) ما يقرب من عام حتى وافقت آبل عليه، وذلك بالرغم من أنه يقوم في الأساس ببث الألعاب من جهاز الحاسب المنزلي.

ولا يزال مستقبل (xCloud) في (iOS) غير واضح، ومن المحتمل أن يكون بعيدًا، ويبدو أن المشكلات مرتبطة بقوانين آبل بشأن عمليات الشراء داخل التطبيق من خلال متجر التطبيقات.

ولدى آبل قيود صارمة على عملاء سطح المكتب البعيد، مما يعني أنه لا يُسمح للتطبيقات بالاتصال إلا بجهاز مضيف مملوك للمستخدم أو منصة ألعاب يمتلكها المستخدم، ويجب توصيل كل من الجهاز المضيف والعميل عبر شبكة محلية أيضًا.

وبينما يمكن لمايكروسوفت التعامل مع سياسات متجر التطبيقات للشراء داخل التطبيق، فمن المحتمل أن تكون قواعد عملاء سطح المكتب البعيد هي العقبة الكبرى.

وبينما تحاول آبل الترويج لأجهزة آيفون وآيباد كأجهزة ألعاب مع (Apple Arcade)، فإن قيود متجر التطبيقات هذه تؤثر في المستخدمين.

ودخلت مايكروسوفت في شراكة مع سامسونج لتقديم إصدار خاص من تطبيق (Xbox Game Pass) الذي يسمح للاعبين باسترداد الرموز المميزة، وإجراء عمليات شراء داخل التطبيق في متجر (Xbox).

وتخطط عملاقة البرمجيات لإطلاق منصة الألعاب السحابية (xCloud) كجزء من (Xbox Game Pass Ultimate) في 15 سبتمبر، وستكون الخدمة حصرية لأجهزة أندرويد عند الإطلاق، لكن مايكروسوفت تعمل أيضًا على تطبيق للحاسب الشخصي لبث ألعاب (Xbox) إلى أجهزة ويندوز 10.