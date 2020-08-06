كيف يمكنك مشاركة حسابك في خدمات بث الفيديو مع الآخرين؟

تقدم معظم خدمات بث الفيديو خطط مختلفة للاشتراك في منصتها، ولكن معظم المستخدمين يتجنبون الاشتراك في الخطط الفردية، وبدلًا من ذلك يتجهون إلى الاشتراك في (الخطة العائلية) Family Sharing التي توفرها معظم خدمات بث الفيديو والتي تسمح لصاحب الحساب الرئيسي إنشاء حسابات فرعية داخل حسابه لأربعة أو خمسة أشخاص، ولكن مع ذلك تأتي هذه الميزة عادةً مع مجموعة من القواعد التي يجب عليك الانتباه لها.

كيف يمكنك مشاركة حسابك في خدمات بث الفيديو المختلفة مع الآخرين؟

كيفية مشاركة حساب نتفليكس الخاص بك:

تعتبر نتفليكس من أبرز خدمات بث الفيديو التي توفر خطط اشتراك تتيح لك إعداد ملفات شخصية متعددة داخل الحساب نفسه، حتى مع الخطة الأساسية، وللقيام بذلك ستحتاج إلى إنشاء ملفات تعريف منفصلة لهم في حسابك الرئيسي – ما يصل إلى خمس حسابات – وتحديد حساب واحد على الأقل للأطفال.

وبشكل افتراضي، لا يلزم سوى كلمة المرور لحسابك لتسجيل الدخول إلى أي من الحسابات الفرعية، ومع ذلك، يمكنك حماية ملفك باستخدام رمز PIN لحظر إنشاء ملف تعريف جديد، وبموجب الخطة الأساسية، لا يمكن استخدام الخدمة على أجهزة متعددة في وقت واحد بالإضافة إلى ذلك يمكنك تنزيل الأفلام والعروض التلفازية في جهاز واحد فقط.

كيفية مشاركة حساب أمازون برايم:

تُعتبر (أمازون برايم فيديو) Amazon Prime Video من أهم خدمات بث الفيديو التي تقدم خطة المشاركة العائلية، حيث تقدم أمازون ما تسميه (حزمة العائلة) Household package التي تتيح لشخصين بالغين وما يصل إلى أربعة أطفال مشاركة حساب Amazon Prime نفسه.

على سبيل المثال: يمكن للمراهقين إجراء عمليات شراء، ولكن يجب على البالغين الموافقة على الطلب، بينما لا يُسمح للأطفال بشراء المنتجات على الإطلاق، ويتم اختيار المحتوى الخاص بهم، مثل: الكتب والأفلام والألعاب من خلال والديهم.

وهذا يعني أنه لا يمكنك مشاركة حسابك في أمازون برايم مع أصدقائك، بالإضافة إلى ذلك إذا قمت بإزالة شخص بالغ من الخدمة فسيتعين عليكما الانتظار لمدة 180 يومًا قبل السماح له بالانضمام مرة أخرى.

كيفية مشاركة حساب YouTube TV:

تحظر جوجل مشاركة كلمة المرور، بدلاً من ذلك يمكنك إنشاء مجموعة عائلية لما يصل إلى خمسة أشخاص لاستخدام الخدمة دون أي تكلفة إضافية للمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، أما عن المستخدمين خارجها فيمكنهم مشاركة الاشتراك في الخدمة وهو أكثر تكلفة ولكنه يمنح إمكانية الوصول ليس فقط إلى التلفزيون، ولكن أيضًا إلى خدمة YouTube Music و YouTube Kids بدون إعلانات.

ويجب أن يسكن جميع الأعضاء المشتركين في المنزل نفسه، وللتأكد من ذلك تطلب جوجل الرمز البريدي الخاص بك أو الوصول إلى موقع الجهاز عند الاشتراك، وتتعهد بإعادة التحقق كل شهر.

أخيرًا؛ كيفية مشاركة حسابك في خدمة سبوتيفاي لبث الموسيقى:

تقدم خدمة بث الموسيقى سبوتيفاي خطة (Premium Family) التي تسمح لجميع أفراد العائلة استخدام الخدمة، وليست هناك حاجة لمشاركة كلمة المرور الخاصة بك، لأن سبوتيفاي تمنع هذه الممارسة، حيث يمكن أن ينضم أفراد العائلة إلى الاشتراك العام عن طريق الدعوة، ولكل منهم حسابه الخاص.

يمكنك مشاركة اشتراك سبوتيفاي مع ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة، ويجب أن يكون جميعهم في العنوان الجغرافي نفسه، ومن المرجح أن تقوم سبوتيفاي بالتحقق إذا كانت تشك في ارتكاب خطأ، حيث تقوم بالمطالبة بتأكيد العنوان الجغرافي من ضمنها إحداثيات GPS الدقيقة، لأن اتفاقية المستخدم تنص على شرط الإشارة إلى مكان الإقامة على خرائط جوجل.