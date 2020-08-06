بعد إصدار الإصدار التجريبي العام من (iOS 14) و(iPadOS 14)، تتابع آبل الآن الوصول العام إلى الإصدار التجريبي من macOS Big Sur حيث إن التحديث الكبير التالي لنظام (macOS) هو الانتقال إلى 11.0، ومعه يأتي العديد من التغييرات الكبيرة. لكن الاختلاف الأبرز هو التصميم المنقح، حيث يبدو كل شيء أنظف قليلاً من قبل، حيث بدأ نظام macOS Big Sur يشبه نظام (iOS).

سنرشدك في هذه المقالة إلى ما هو جديد وكيفية الحصول على الإصدار التجريبي من macOS Big Sur إذا كنت ترغب في ذلك. وبمجرد تثبيت الإصدار التجريبي من المحتمل أن تتلقى العديد من التحديثات من الآن وحتى الإصدار النهائي، والذي نتوقع أن يصل خلال عام 2020.

ما الذي يجب معرفته عن الإصدار التجريبي العام من macOS Big Sur؟

أولاً، التحذير المعتاد: يجب أن تفكر مرتين أو حتى ثلاث مرات قبل تثبيت هذا الإصدار على جهازك، فإذا كنت تعتمد على جهازك الحاسب للوفاء بالمواعيد النهائية للعمل أو لديك أي عمل مهم آخر، فقد لا يكون استخدام الإصدار التجريبي العام هو أفضل فكرة. فعادةً ما تكون النسخة التجريبية من آبل غير مكتملة إلى حد ما، كما أن هناك فرصة لعدم توافق التطبيقات وتدهور الأداء وفقدان البيانات.

لكن هناك طريقة لتجنب بعض هذه الدراما المحتملة، فإذا كنت تستخدم جهازًا يعمل بنظام (macOS High Sierra) أو إصدار أحدث، فيمكنك استخدام الأدوات المضمنة لتقسيم محرك الأقراص الثابتة بحيث يمكن أن يبقى الإصدار التجريبي من macOS Big Sur في عزلة، بهذه الطريقة، يمكنك اختبار الميزات الجديدة.

ثانيًا، تأكد من توفر مساحة خالية تبلغ حوالي 20 جيجابايت على محرك الأقراص الثابتة قبل محاولة التثبيت.

كيفية تثبيت الإصدار التجريبي العام من macOS Big Sur:

توجه إلى Apple’s beta software portal .

إذا لم تكن قد قمت سابقًا بتثبيت أي إصدار تجريبي عام، فستحتاج إلى الاشتراك للوصول إلى تلك الصفحة باستخدام معرف آبل الخاص بك. ثم يمكنك المتابعة عن طريق النقر فوق (تسجيل أجهزتك) في أعلى الزاوية اليمنى من صفحة الويب.

انقر على (macOS)، الخيار الأوسط في الصفحة.

مرر لأسفل حتى تجد زرًا يقول (تنزيل أداة macOS Public Beta Access Utility)، وإذا لم تكن قد سجلت جهازك الماك بعد في البرنامج التجريبي، فانقر عليه لتنزيل ملف (DMG)، الذي سيقوم بتسجيل جهازك، أما إذا كنت قد قمت بتسجيل جهازك، فيمكنك تخطي هذه الخطوة.

عند تشغيل المثبت، ستتم مطالبتك إذا لم يكتشف نسخة احتياطية من (Time Machine). ويُنصح هنا بعمل نسخة احتياطية إذا كنت تقوم بالتثبيت على جهاز تعتمد عليه بشدة.

توجه إلى (تحديث البرنامج) من خلال تفضيلات النظام (إذا لم يتم فتحه تلقائيًا) لتثبيت الإصدار التجريبي من macOS Big Sur وقد لا يكون الإصدار متاحًا لك على الفور، لكن ستتلقى إشعارًا بمجرد وصوله.

سيستغرق تنزيل ملف بحجم 12.3 جيجابايت بعض الوقت، وبمجرد الانتهاء من ذلك، وقبل النقر على التثبيت، لا تتردد في اتباع الخطوات الواردة في القسم التالي إذا كنت ترغب في تحميله على قسم منفصل بدلاً من الجزء الرئيسي من محرك الأقراص.

تثبيت الإصدار التجريبي العام على جزء منفصل من محرك الأقراص: