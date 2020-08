كيفية إيقاف مشاركة الموقع في آيفون للحفاظ على خصوصيتك

يمكن أن تكون ميزة مشاركة الموقع في هاتف آيفون في الوقت الفعلي مفيدة للغاية عندما تريد أن يعرف أفراد العائلة والأصدقاء مكانك أو الوقت المقدر لوصولك، ولكن في بعض الأحيان قد تنسى إيقاف هذه الميزة مما قد يشكل خطورة بالغة على خصوصيتك، لذا يجب عليك التأكد من إيقاف مشاركة الموقع في هاتف آيفون بصورة دائمة أو مؤقتة مع الآخرين.

فيما يلي كيفية إيقاف مشاركة الموقع في آيفون للمحافظة على خصوصيتك:

1- تطبيق Find My:

أسهل طريقة لرؤية كل شخص يتتبع موقعك هي من خلال تطبيق (Find My) وذلك من خلال الضغط على تبويب (الأشخاص) People في التطبيق، حيث سيظهر لك على الفور قائمة بكل من يمكنه رؤية موقعك.

إذا وجدت عبارة (يمكنه رؤية موقعي) Can see your location أسفل اسم جهة الاتصال، فهذا يعني أنه يمكنه تتبع موقعك، وإذا رأيت رمز مؤقت على صورة جهة اتصال، فهذا يعني أنه لا يمكنه رؤية موقعك إلا لمدة تصل إلى ساعة واحدة أو حتى نهاية اليوم، إذا لا يوجد أي رمز مؤقت فهذا يعني أنه لديه وصول غير محدود إلى المكان الذي تتواجد فيه دائمًا.

لإيقاف مشاركة الموقع مع شخص ما، يمكنك اتبع الخطوات التالية:

اضغط على اسم جهة الاتصال أو صورة حسابه.

اضغط على خيار (إيقاف مشاركة موقعي) Stop Sharing My Location.

اضغط على خيار (إيقاف مشاركة الموقع) Stop Sharing Location، سيختفي اسم جهة الاتصال هذه من تطبيق (Find My) إلا إذا كنت تتبع موقعها أيضًا، وفي هذه الحالة سيبقى الاسم، ولكن ستتمكن فقط من رؤية مكانه تواجده وليس العكس.

2- تطبيق الرسائل:

إذا كنت تراسل شخصًا ما وتشك أو تعلم أنك تشارك موقعك معه، فيمكنك إيقافه عبر تطبيق الرسائل، من خلال الخطوات التالية:

في سلسلة المحادثات، انقر على صورة جهة الاتصال أعلى الشاشة لعرض المزيد من الخيارات.

اضغط على خيار (المعلومات) في القائمة التي تظهر لك.

إذا ظهرت عبارة (مشاركة موقعي) Share My Location، فهذا يعني أنك لا تشارك حاليًا موقعك مع هذا الشخص، ولكن إذا ظهرت عبارة (إيقاف مشاركة موقعي) Stop Sharing My Location، فاضغط على هذا الخيار لإيقاف مشاركة إحداثيات الموقع.

3- تطبيق جهات الاتصال:

يمكنك أيضًا التحقق مباشرةً من خلال تطبيق جهات الاتصال هل توجد أي جهة اتصال لديها حق الوصول إلى موقعك حاليًا، من خلال الخطوات التالية:

إذا كنت لا تراسله حاليًا، فافتح تطبيق جهات الاتصال.

ابحث عن جهة الاتصال وحددها.

قم بالتمرير للأسفل للوصول إلى التفاصيل الخاصة به.

إذا كنت تشارك موقعك، اضغط على خيار (إيقاف مشاركة موقعي) Stop Sharing My Location عندما يظهر في النافذة المنبثقة.

4- التوقف عن مشاركة الموقع نهائيًا:

عندما تعلم أنك لا تريد أبدًا مشاركة موقعك مع أي شخص مرة أخرى، فمن الأسهل فقط تعطيل ميزة (مشاركة الموقع) نهائيًا في آيفون، ومع ذلك، هذه الخطوة لا تعمل على حذف الأشخاص من قائمة المشاركة الخاصة بك، بل سيتم تعطيل مشاركة الموقع لكل جهة اتصال. للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: