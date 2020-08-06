صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في منصة KeepSolid Goals لإدارة المشاريع مع خصم 98% 

- اشتراك مدى الحياة في منصة (KeepSolid Goals) لإدارة المشاريع عبر الإنترنت Goals by KeepSolid Business Plan: Lifetime Subscription.
- يُعتبر تحقيق الكفاءة في مكان العمل أمرًا جوهريًا، حيث يساعد إنجاز المهام في الوقت المحدد على تعزيز الإنتاجية، وتنمية نشاطك التجاري وازدهاره، وهنا يمكنك الاعتماد على منصة (KeepSolid Goals) التي تساعدك في إدارة المشاريع بكفاءة عالية.
- (KeepSolid Goals) هي منصة لإدارة المهام، صُممت ميزاتها وأدواتها لمساعدتك في تحديد أهداف العمل وتحقيقها، وذلك عن طريق تحديد الهدف، وإنشاء الخرائط الذهنية، وتعيين المهام، وتخطيط مشاريع كاملة وتنفيذها بسهولة. لذلك تعتبر مركزًا للمعلومات التي يبحث عنها أعضاء فريق العمل طول الوقت، ويمكنهم الوصول إليها بشكل آمن.
- تضم المنصة أيضًا خيارات قوية لإدارة المشاريع، مثل: طريقة (Sprints) الشهيرة في منهجية أجايل لتتبع التقدم في المشاريع، وطريقة (Kanban) لتنفيذ المهام بكفاءة أعلى مما يساعد على زيادة الإنتاجية، وتسليم المشاريع قبل الموعد.
- تُعتبر منصة (KeepSolid Goals) منصة تعاونية حيث تتيح للمستخدم دعوة أشخاص آخرين للانضمام إلى الفريق. ويمكن بعد ذلك تعيين أعضاء الفريق للعمل على مهمة محددة لإكمال الهدف.
- كما تتيح لك إنشاء أدوار محددة لأعضاء الفريق الفرديين بأذونات مخصصة.
- تتضمن الميزات الأخرى إشعارات البريد الإلكتروني التي تتضمن التقارير الأسبوعية، وتقارير المهام المتأخرة، وغيرها.
- تقدم منصة (KeepSolid Goals) الكثير من الميزات والأدوات لفرق العمل، والشركات من أي حجم وفي أي مجال، لذلك تُعتبر خيارًا مثاليًا لمديري المشاريع والمنتجات، وأصحاب الشركات، ومطوري البرمجيات، والمسوقين.
- مدة الاشتراك: مدى الحياة.
- الحد الأقصى لعدد الأجهزة: 5.
- هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- التوفر: أونلاين.
- خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
2999 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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