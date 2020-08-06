صفقة اليوم.. اشترك في تطبيق Toodledo لإدارة المهام مع خصم 76% 

يتميز تطبيق (Toodledo) بأنه قابل للتخصيص، حيث يمكنك تخصيص أي شيء تقريبًا من خلال الإعدادات وفقًا لاحتياجاتك، كما يتيح لك ضبط منبه قابل للتخصيص لمهمة ما وتذكيرك عبر البريد الإلكتروني، أو الهاتف. ويمكنك أيضًا تعيين تنبيهات للمهام استنادًا إلى الموقع الجغرافي ليُذكرك التطبيق بها عندما تكون بالقرب من الموقع المحدد.