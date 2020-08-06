صفقة اليوم.. اشترك في تطبيق Toodledo لإدارة المهام مع خصم 76% 

- اشتراك في تطبيق (Toodledo) لإدارة المهام عبر الإنترنت Toodledo Plus Online Task Manager: 5-Yr Subscription
- يضم تطبيق (Toodledo) مجموعة من الأدوات القوية لمساعدتك على زيادة إنتاجيتك وتنظيم حياتك، حيث يتيح لك تدوين الملاحظات الطويلة، وتتبع العادات، وتنظيم الأفكار في مخططات وقوائم يمكنك التعامل معها بسهولة من أي جهاز. كما يمكنك التعاون مع الأصدقاء، أو العائلة، أو زملائك في العمل، وسيقوم التطبيق بتخزين جميع بياناتك ومزامنتها بأمان عبر جميع أجهزتك.
- يتميز تطبيق (Toodledo) بأنه قابل للتخصيص، حيث يمكنك تخصيص أي شيء تقريبًا من خلال الإعدادات وفقًا لاحتياجاتك، كما يتيح لك ضبط منبه قابل للتخصيص لمهمة ما وتذكيرك عبر البريد الإلكتروني، أو الهاتف. ويمكنك أيضًا تعيين تنبيهات للمهام استنادًا إلى الموقع الجغرافي ليُذكرك التطبيق بها عندما تكون بالقرب من الموقع المحدد.
- يمكنك مزامنة حسابك في تطبيق (Toodledo) عبر جميع أجهزتك مما يجعل إدارة المهام عملية سلسة بغض النظر عن مكان وجودك. كما يمكنك تسجيل مهمة ما في هاتفك، ومتابعتها في حاسوبك المكتبي، أو إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني أو حفظ أي صفحة على الويب.
- يتكامل تطبيق (Toodledo) مع خدمات البريد الإلكتروني الشائعة، والتقويم، وأدوات الإنتاجية الأخرى بحيث يمكنك إدارة جميع مهامك بسهولة وزيادة إنتاجيتك.
- بالإضافة إلى كل ذلك يتيح لك الاشتراك في خطة (Toodledo Plus Online) الحصول على مساحة تخزينية بسعة 10 جيجابايت لتخزين الملفات، والتعاون مع 5 أشخاص لتنفيذ المهام.
- العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وفي أنظمة ويندوز، وماك أوإس يمكنك تشغيله عبر أي متصفح ويب.
- مدة الاشتراك: 5 سنوات.
- هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- التوفر: أونلاين.
- خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
299 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 69.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 76%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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