صفقة اليوم.. احترف تحسين محركات البحث والترويج للمنتجات على الإنترنت مع خصم 97%

- حزمة لاحتراف تحسين محركات البحث وإعلانات منصات التواصل الاجتماعي The SEO & Social Media Ads Certification Bundle.
- عدد الدورات: 6.
- عدد الدروس: 60.
- المدة: 6 ساعات.
- تُشكل (الزيارات المجانية) Organic search traffic – أي الزيارات التي تأتي إلى موقعك على الويب من محركات البحث مباشرة دون إعلانات – نسبة 53% من إجمالي عدد الزيارات للمواقع على الإنترنت.
- بغض النظر عن النشاط التجاري الذي تعمل فيه، سيكون هناك دائمًا أشخاص آخرون يتنافسون معك للاستحواذ على العملاء، وإذا لم تكن حركة الزيارات في موقعك في زيادة دائمًا أو ثابتة على الأقل، فلن يكون لديك أي عملاء محتملين، وبدون هؤلاء العملاء المحتملين لن تكسب أي عملاء جدد من موقعك على الويب، وبناءً عليه لا يمكنك توسيع نطاق علامتك التجارية.
- يُعبر مصطلح (تحسين محركات البحث) SEO عن الممارسات التي تهدف إلى زيادة عدد الزيارات إلى موقع إلكتروني معيّن من خلال نتائج البحث غير المدفوعة على محركات البحث، وذلك عن طريق فهم ما يبحث عنه المستخدمون على شبكة الإنترنت، والكلمات التي يستخدمونها في بحثهم، ونوع المحتوى، وغير ذلك الكثير.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم إستراتيجيات (تحسين محركات البحث) SEO، حيث ستبدأ بفهم اختبار الفصل (SEO Split Testing)، وهو أحد أكثر الأساليب شيوعًا للنجاح في تحسين محركات البحث، وكيفية استخدامها بشكل أفضل للحصول على المزيد من الزيارات وتصنيفات أعلى لجميع صفحات الموقع.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول إعلانات إنستاجرام، وكيفية إنشاء إعلانات ناجحة لتحويل زوار الموقع إلى مشترين بسرعة، كما ستكتسب معرفة عملية لتحسين معدل التحويل (CRO) باستخدام (ClickFunnels) لدفع نمو الأنشطة التجارية دون إنفاق المزيد من الأموال على الحملات الترويجية.
- هناك دورة أخرى حول كيفية إنشاء متجر إلكتروني باستخدام موقع WordPress وإضافة WooCommerce، ودورة أخرى حول كيفية استخدم تطبيقات الأتمتة للنشر والرد على العملاء على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز علامتك التجارية.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1194 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Introduction to SEO Split Testing & Optimization
- Instagram Marketing & Ads Success
- How to Start an Online Store Using WordPress & WooCommerce
- Social Media Automation
- Peak Productivity for Anyone
- How to Build Funnels with ClickFunnels