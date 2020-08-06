جوجل توقف فجأة بيع هاتفي Pixel 4 و Pixel 4 XL

أوقفت شركة جوجل اليوم الخميس بيع (بكسل 4) Pixel 4، و(بكسل 4 إكس إل) Pixel 4 XL، وهما هاتفاها الرائدان اللذان أطلقتهما في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولم يعد كلا الجهازين متوفرين في متجر جوجل الإلكتروني في الولايات المتحدة، ومع ذلك لا تزال بعض وحدات الهاتفين متاحة في مناطق أخرى من العالم.

وأكد متحدث باسم شركة جوجل لموقع (ذا فيرج) The Verge الخطوة قائلًا: “لقد باع (متجر جوجل) Google Store كامل مخزونه وأكمل مبيعات (بكسل 4) و(بكسل 4 إكس إل)”. وأضاف: “بالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون مهتمين بشراء (بكسل 4) و(بكسل 4 إكس إل)، فإن المنتج متوفر لدى بعض الشركاء حتى نفاد الإمدادات. وكما هو الحال بالنسبة لجميع أجهزة (بكسل)، سيستمر (بكسل 4) في الحصول على تحديثات البرامج والأمان لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من وقت توفر الجهاز لأول مرة عبر (متجر جوجل) في الولايات المتحدة”.

ومن غير المعتاد أن تتوقف جوجل عن بيع هواتف بكسل بهذه السرعة، إذ قد كان هاتفا (بكسل 2) و (بكسل 3) متوفرين للبيع لمدة 18 شهرًا لكل منهما، أي إن الشركة كانت توقف بيع كل منهما بعد ستة أشهر من إطلاق خَلَفه. وبإيقاف بيع (بكسل 4) و(بكسل 4 إكسل)، فهذا يعني أنه لم يعد لديها أي هاتف رائد متاح للبيع.

هذا؛ وتأتي هذه الخطوة من جوجل بعد أيام من الإعلان عن هاتف (بكسل 4أي) Pixel 4A، وهو نسخة مخففة من هاتف (بكسل 4)، وستتوفر للبيع اعتبارًا من 20 آب/ أغسطس الجاري. كما تأكد أن الشركة تعتزم إطلاق هاتف (بكسل 5) ونسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من (بكسل 4أي) خلال خريف 2020.

وحتى مع كون (بكسل 4أي) هاتفًا منخفض التكلفة، إلا أنه يقدم عمر بطارية أفضل، وتصميمًا أنحف، وكاميرا رئيسية بالقدرة ذاتها لهاتف (بكسل 4) الرائد، لذا قد يجذب كثيرًا من المستخدمين بوصفه بديلًا أقل سعرًا من (بكسل 4).