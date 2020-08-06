جوجل تطلق النسخة التجريبية الأخيرة من أندرويد 11

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق النسخة التجريبية الثالثة والأخيرة من نظام التشغيل أندرويد 11، وذلك تمهيدًا لإطلاق النسخة النهائية المستقرة من النظام خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ونظرًا لأن أندرويد قد وصل بالفعل إلى استقرار النظام الأساسي في النسخة التجريبية الثانية التي أُطلقت في الشهر الماضي، فإن معظم التغييرات في النسخة التجريبية الثالثة هي إصلاحات وتحسينات. وهو ما أشار إليه المتحدث باسم جوجل بقوله: “يركز هذا الإصدار التجريبي على مساعدة المطورين على وضع اللمسات الأخيرة على تطبيقاتهم أثناء تحضيرهم لنظام أندرويد 11”.

وكانت جوجل قد أطلقت نسخة المعاينة الأولى الموجهة للمطورين في شهر شباط/ فبراير الماضي، ثم جاءت النسخة الثانية في شهر آذار/ مارس، ثم تبعتها النسخة الثالثة في شهر نيسان/ أبريل. وكان من المفترض أن تُطلق النسخة التجريبية الأولى في شهر أيار/ مايو، لكن الشركة أصدرت نسخة المعاينة الرابعة الموجهة للمطورين حينئذ كإجراء مؤقت، لتصل النسخة التجريبية الأولى في شهر حزيران/ يونيو.

وعادةً ما تُعرض النسخة التجريبية الأولى من الإصدار الجديد من نظام أندرويد خلال فعاليات مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O، لكن الحدث أُلغي بسبب الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19).

وحتى مع التأخيرات، تصر جوجل على أن أندرويد 11 سيصل في الموعد المحدد المقرر رسميًا في الربع الثالث، لكن عملاقة البحث ألمحت إلى أن الموعد الجديد قد يؤجل إلى 8 أيلول/ سبتمبر.

ويمكن الحصول على النسخة التجريبية الثالثة من أندرويد 11 عبر برنامج أندرويد التجريبي أو تنزيلها بصورة مباشرة، وترسل جوجل التحديث الهوائي OTA لأولئك الذين لديهم إصدارات سابقة.

وتتضمن هذه النسخة الإصدار النهائي من حزمة تطوير البرامج SDK، مع صور النظام لهواتف بكسل 2، وبكسل 2 إكس إل، وبكسل 3، وبكسل 3 إكس إل، وبكسل 3أي، وبكسل 3أي إكس إل، وبكسل 4، وبكسل 4 إكس إل، وقريبًا لمالكي هاتف (بكسل 4أي)، بالإضافة إلى محاكي أندرويد الرسمي.