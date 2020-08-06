تويتر تجد مشكلة أمنية في تطبيقها لنظام أندرويد

وجدت منصة تويتر مشكلة أمنية في تطبيقها لنظام أندرويد، وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي: إن المشاكل المتعلقة بقضية أمان أندرويد مرتبطة بنظامي التشغيل أندرويد 8 وأندرويد 9.

وأصلحت الشركة المشكلة الأمنية التي كان من الممكن أن تسمح للمتسللين بالوصول إلى بيانات تويتر الخاصة، ومن ضمنها الرسائل، لبعض مستخدمي أندرويد.

وأضافت المنصة أن هذه كانت مشكلة أمنية أساسية في أندرويد، ولم تكن اختراقًا أو خرقًا، ولم تكن مرتبطة بأي حادث أمني آخر حديث.

وقالت تويتر: إن نحو 96 في المئة من مستخدمي تويتر في نظام أندرويد قاموا بتثبيت وسائل الحماية الأمنية، لكن نسبة 4 في المئة آخرين ما زالوا عرضة للمهاجمين من خلال التطبيقات الخارجية التي تصل إلى البيانات الخاصة في أجهزتهم.

وأوضحت المنصة أنه ليس هناك دليل على أن المهاجمين قد استغلوا هذه المشكلة الأمنية، لكن الشركة تشجّع المستخدم على التحديث إلى أحدث إصدار من تطبيق تويتر لنظام أندرويد ليكون آمنًا.

وأرسلت تويتر إشعارات داخل التطبيق إلى أي شخص قد يكون عرضة للخطر، وأشارت إلى أنها لم تجد مشاكل مماثلة في تطبيقها لنظام آي أو إس أو ضمن موقعها على الإنترنت.

وقالت الشركة: “قد تسمح هذه المشكلة الأمنية للمهاجم، من خلال تطبيق ضار مثبت على جهازك، بالوصول إلى بيانات تويتر الخاصة في جهازك، مثل الرسائل المباشرة، من خلال استغلال أذونات نظام أندرويد التي تحمي من ذلك”.

وأضافت تويتر في تدوينة منشورة: “خصوصيتك وثقتك أمر مهم بالنسبة لنا، وسنواصل العمل للحفاظ على أمان بياناتك في تويتر”.

وأكدت شركة جوجل أن المشكلة تتعلق بثغرة أمنية في نظام أندرويد تم إصلاحها في شهر أكتوبر 2018.

وتأتي المشكلة الأمنية الجديدة بعد أسابيع فقط وصول القراصنة إلى الأنظمة الداخلية لشركة التواصل الاجتماعي في 15 يوليو لاختطاف بعضٍ من أهم حسابات المنصة، من ضمنها حساب المرشح الرئاسي الأمريكي (جو بايدن) والرئيس الأمريكي السابق (باراك أوباما) والملياردير (إيلون ماسك)، واستخدموها لطلب العملة الرقمية.

وكشفت تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها تتوقع دفع ما يصل إلى 250 مليون دولار للجنة التجارة الفيدرالية بسبب استخدام المعلومات الشخصية المقدّمة من المستخدمين لأغراض أمنية لاستهداف الإعلانات بدلاً من ذلك.