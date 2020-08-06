تويتر تتيح لجميع مستخدمي iOS تحديد من يرد على تغريداتهم

بدأت شركة تويتر منذ نحو شهرين ونصف باختبار طريقة جديدة لتقييد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الرد على التغريدات، وذلك في مسعى منها لمساعدة المستخدمين على إجراء محادثات مع الأشخاص الذين يريدونهم فقط.

والآن أطلقت الشركة تحديثًا لتطبيقها في نظام iOS يتيح الاختبار لعدد أكبر من المستخدمين. وقالت الشركة: “في شهر أيار/ مايو، اختبرنا طريقة جديدة لإجراء محادثة مع من تريده بالضبط، وذلك حتى تتمكن من إنشاء واستهلاك المزيد من التغييرات ذات المغزى”. وأضافت: “الآن، يمكن للجميع تجربة هذه الميزة الجديدة واختيار من يمكنه الرد على تغريداتهم”.

ولاستخدام هذه الميزة، أوضحت تويتر أنه بعد إنشاء التغريدة، فإن خيارًا أسفل التغريدة يتيح للمستخدم اختيار من يمكنه الرد عليها، وهناك ثلاثة خيارات: الجميع، والأشخاص الذين تتابعهم، وفقط الأشخاص المذكورون في التغريدة.

يُشار إلى أن تويتر كانت قد قالت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي: إن هذه الميزة ستُطلَق للجميع في وقت لاحق من العام الحالي. ومع أن الميزة تُقيِّد عدد القادرين على الرد على التغريدات، إلا أنها تسمح للجميع برؤيتها. وستضع تويتر علامة على التغريدات التي قُيِّد عدد القادرين على الرد عليها حتى يعلم المستخدمون سابقًا.

ويُعتقد أن الميزة قد تساعد المستخدمين على تحديد من يمكنه الرد على التغريدات لمنع إساءة الاستخدام والمضايقة. ومن خلال تقييد الردود بمجموعة محدودة من الأشخاص، فيمكن للمستخدمين إجراء محادثات أعمق وأكثر تركيزًا مع أشخاص من اختيارهم، دون القلق من دخول المتصيدين إلى المحادثة.

وليس من الواضح إذا كانت الميزة متاحة الآن أيضًا لمستخدمي تطبيق تويتر في أندرويد، أو إذا كانت متاحة لجميع مستخدمي الويب على تويتر.