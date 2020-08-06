أفضل هواتف نوكيا في 2020 تناسب الجميع

كانت علامة نوكيا في يوم من الأيام أكبر شركة هواتف في العالم، لكن هذا الأمر لم يدم طويلًا، وفي عام 2020، شهدت نوكيا نهضة جديدة بعد اعتمادها على نظام أندرويد في هواتفها، كما تمتلك نوكيا عددًا لا بأس به من الهواتف المميزة.

يتم تصنيع هواتف نوكيا من قبل شركة (HMD Global) الفنلندية، وعندما سمعنا لأول مرة عن الشراكة بين نوكيا و (HMD Global) كنا متشككين من نجاح الأمر، لكن الشراكة أثبتت أنها ممتازة، واليوم نجد أنفسنا نراجع العديد من هواتف نوكيا الذكية الممتازة كل عام.

هذا يعني أن هناك مجموعة واسعة من هواتف نوكيا المنخفضة والمتوسطة والعالية المواصفات، لهذا السبب صنفنا أفضل 4 هواتف للشركة تناسب معظم الأشخاص.

لقد قمنا بمراجعة كل هاتف على حدة، ورتبنا الهواتف وفقًا للإيجابيات والسلبيات حتى تتمكن من معرفة أيها يناسبك، بالإضافة إلى ذلك، تعمل جميع هواتف نوكيا بنظام التشغيل أندرويد، وتحصل على التحديثات المتكررة بشكل منتظم، لذلك فهي خيار قوي إذا كنت تريد هاتفًا يستمر لمدة ثلاث سنوات.

أفضل هواتف نوكيا في 2020:

Nokia 9 PureView:

تاريخ الإصدار: فبراير 2019.

الوزن: 172 جرامًا.

نظام التشغيل: أندرويد 9.

مقاس الشاشة: 5.9 إنشات.

المعالج: سنابدراجون 845.

ذاكرة التخزين المؤقتة: 6 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

البطارية: 3320 ميلي أمبير/الساعة.

الكاميرا الأمامية: 20 ميجابكسل.

الكاميرا الخلفية: تأتي مع 5 كاميرات، وتأتي كل واحدة من هذه الكاميرات بدقة 12 ميجابكسل.

Nokia 8.1:

تاريخ الإصدار: ديسمبر 2018.

الوزن: 180 جرامًا.

نظام التشغيل: أندرويد 9.

مقاس الشاشة: 6.2 إنشات.

المعالج: سنابدراجون 710.

ذاكرة التخزين المؤقتة: 4 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية: 64 جيجابايت.

البطارية: 3500 ميلي أمبير/الساعة.

الكاميرا الأمامية: 20 ميجابكسل.

الكاميرا الخلفية ثنائية: 12 و 13 ميجابكسل.

Nokia 8:

تاريخ الإصدار: أكتوبر 2017.

الوزن: 160 جرامًا.

نظام التشغيل: أندرويد 7.

مقاس الشاشة: 5.3 إنشات.

المعالج: سنابدراجون 835.

ذاكرة التخزين المؤقتة: 6 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

البطارية: 3090 ميلي أمبير/الساعة.

الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل.

الكاميرا الخلفية ثنائية: 12 و 13 ميجابكسل.

نوكيا 6.1:

تاريخ الإصدار: أبريل 2018.

الوزن: 172 جرامًا.

نظام التشغيل: أندرويد 8.

مقاس الشاشة: 5.5 إنشات.

المعالج: سنابدراجون 630.

ذاكرة التخزين المؤقتة: 3/4 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية: 32/64 جيجابايت.

البطارية: 3000 ميلي أمبير/الساعة.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.

الكاميرا الخلفية: 16 ميجابكسل.