أرباح نينتندو ترتفع 5 أضعاف بفضل كورونا

قالت شركة نينتندو اليوم الخميس: إن أرباحها التشغيلية في الربع المالي الأول ارتفعت بنسبة 428٪، وهي قفزة كبيرة تعكس مدى استفادة صناعة ألعاب الفيديو من جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وسجَّلت عملاقة الألعاب اليابانية أرباحًا تشغيلية بلغت 144.7 مليار ين أو ما يعادل 1.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية في اليابان الذي يبدأ من 1 نيسان/ أبريل وينتهي في 30 حزيران/ يونيو، متفوقةً على توقعات المحللين، وهي تمثل ارتفاعًا كبيرًا من 27.4 مليار ين كانت قد سُجِّلت في الربع ذاته من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، وصل صافي المبيعات إلى 358.1 مليار ين، بارتفاع مثير للإعجاب بنسبة 108٪ عن 172.1 مليار ين كانت قد سجلتها نينتندو في المدة ذاتها من العام الماضي. ونمت مبيعات منصات الألعاب (نينتندو سويتش) Nintendo Switch، و(سويتش لايت) Switch Lite الشهيرة للشركة بنحو 167٪ لتصل إلى 5.68 مليون وحدة في هذا الربع.

وتسلط الأرقام الضوء على الطفرة في الطلب على الألعاب أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. وقد أعلن ناشرو الألعاب الكبار، مثل: Activision Blizzard و Take-Two Interactive عن نتائج قوية في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

ومن جميع الشركات، حظيت نينتندو خاصةً بدفعة قوية بفضل الوباء، إذ سرعان ما حققت لعبتها Animal Crossing: New Horizons التي أُصدرت في شهر آذار/ مارس نجاحًا كبيرًا. وباعت الشركة حتى الآن 22.4 مليون نسخة من لعبة المحاكاة الاجتماعية.

وأعلنت شركة سوني اليابانية عن انخفاض بنسبة 1٪ في أرباح الربع الأول في وقت سابق من الأسبوع الحالي، متخطيةً بذلك توقعات المحللين. وحتى مع هذا الانخفاض، فقد حصلت الشركة أيضًا على دعم من الألعاب، إذ ارتفعت مبيعات الألعاب بنسبة 82٪ على أساس سنوي إلى 91 مليون وحدة.