أبرز 3 تطبيقات بديلة لتطبيق TikTok

يواجه تطبيق مشاركة الفيديوهات القصير (تيك توك) TikTok الكثير من عمليات التدقيق من الحكومات المختلفة وعلى رأسها الحكومة الأمريكية، التي اتخذت خطوات جادة لحظره، ولكن يوجد بعض التطبيقات المنافسة التي قد تستفيد من حظر تطبيق (TikTok) في بعض البلدان، ويقدم كل منها شيئًا مختلفًا.

إليك 3 تطبيقات يمكنها أن تستفيد من حظر تطبيق TikTok:

1- تطبيق Triller:

يشبه تطبيق (Triller) كثيرًا تطبيق (TikTok)، ومع ذلك يركز التطبيق أكثر على توفير أدوات لتحرير الفيديوهات تستخدم الذكاء الاصطناعي، كما أن التطبيق جذب كِبار الموسيقيين للاستثمار فيه، ويتربع التطبيق الآن على قمة تصنيفات متجر آب ستور في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وألمانيا وأستراليا وأكثر من 50 دولة أخرى.

وفقًا للبيانات التي قدمها الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للتطبيق فإن التطبيق قد استفاد كثيرًا من حالة الشك التي تحيط تطبيق (TikTok) في هذه البلاد، ومن ثم تمكن التطبيق من جذب الكثير من صناع المحتوى الذين يستخدمون تطبيق (TikTok).

كما أن تطبيق (Triller) يبدو في وضع جيد للاستفادة من أي فجوة في السوق في حالة اختفاء تطبيق (TikTok) وذلك نسبة للشراكات التي عُقدت مع شركات الموسيقى المختلفة، كما أن هذه الشركات ستساعد صناع المحتوى في بث مقاطع فيديو بموسيقى أصلية وتجنب أي مشاكل متعلقة بحقوق الطبع والنشر.

2- تطبيق Clash Video:

في خلال أسبوع فقط، وفي نسخته التجريبية تمكن تطبيق (Clash Video) من تحقيق أكثر من 200 ألف عملية تنزيل، ووفقًا للشريك المؤسس فإن نقطة قوة التطبيق هي مساهمة المؤثرين في إنشائه، حيث يجب أن يكون لديهم فكرة جيدة عن الميزات التي يريدها أقرانهم في إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة.

ويقدم التطبيق ميزة إنشاء مقاطع فيديو لا تزيد مدتها عن 21 ثانية، ولكنها تتضمن مجموعة من أوجه التشابه مع تطبيق (TikTok) ومع ذلك، فإنه يبتعد عن فكرة أن المستخدمين يرغبون في استخدام الموسيقى في خلفية مقاطع الفيديو الخاصة بهم حيث يتيح التطبيق تسجيل الصوت الأصلي أثناء تسجيل الفيديو.

يقوم التطبيق أيضًا بتضمين أدوات تحقيق الدخل لمنشئ المحتوى، والتي تعتبر نموذجية لهذه الأنواع من المنصات، كما تقدم الشركة المالكة للتطبيق حصة من الأسهم في الشركة لمنشئ المحتوى المميزين في حالة نجاحهم في استقطاب المستخدمين.

3- خدمة Reels في تطبيق إنستاجرام:



أطلقت فيسبوك خاصية مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة (Reels) كميزة في تطبيق إنستاجرام، وهي الميزة التي تهدف بها إلى منافسة تطبيق (TikTok) في الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى، والتي يمكن أن تكون منافسًا أكثر أهمية خاصة إذا استحوذت على قاعدة مستخدمي تطبيق إنستاجرام الضخمة.

وعلى غرار تطبيق (TikTok) يمكن لمستخدمي (Reels) تسجيل مقاطع فيديو رأسية قصيرة مناسبة للهواتف الذكية، ثم إضافة تأثيرات خاصة وموسيقى تصويرية تُسحب من مكتبة الموسيقى، وأدت أوجه التشابه هذه إلى أن يصف الرئيس التنفيذي لتطبيق (TikTok) خدمة (Reels) بأنها “منتج مقلد” يهدف إلى الاستفادة من قاعدة المستخدمين الهائلة لخدمة إنستاجرام، وذلك بعد “فشل منتجهم المقلد الآخر (Lasso) بسرعة”.