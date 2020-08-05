هل يجب عليك الترقية إلى هاتف Pixel 4a الجديد من جوجل؟

أعلنت شركة جوجل رسميًا عن هاتفها الذكي من الفئة المتوسطة لعام 2020 المسمى (Pixel 4a)، وذلك بعد شهور من التأخير بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يتنافس مع هواتف (iPhone SE) من آبل و (Galaxy A51) من سامسونج، فما هي الميزات التي يقدمها هاتف Pixel 4a؟

ما هي الاختلافات البارزة بين Pixel 4a وإصدار العام الماضي Pixel 3a ؟

يضم هاتف جوجل الجديد (Pixel 4a) بعض التغييرات البسيطة في التصميم عن إصدار العام الماضي هاتف Pixel 3a، حيث يحتوي على هيكل بلاستيكي أكثر بساطة مع حافات شاشة أعلى وأسفل أصغر بكثير، مع وجود مستشعر بصمات الأصابع مثبتًا في الخلف، بالإضافة إلى منفذ سماعة الرأس التقليدي الذي يبحث عنه الكثيرون. وبشكل عام يبدو الهاتف من الأمام أكثر حداثة من هاتف Pixel 3a.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع (OLED)، بقياس 5.81 بوصات، وبدقة 1080×2340 بكسلًا، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9.

أما عن المواصفات الداخلية ستجد العديد من الترقيات المميزة، مثل: معالج Snapdragon 730G، وذاكرة الوصول العشوائي متطابقة مع الهاتف الرائد Pixel 4 بسعة 6 جيجابايت، حيث تساعد هذه المواصفات في تشغيل المزيد من التطبيقات وتعدد المهام بسلاسة أكبر.

كما قامت جوجل بترقية سعة التخزين الداخلية لتبلغ 128 جيجابايت بدلًا من 64 جيجابايت، ويعمل ببطارية بسعة 3140 ميلّي أمبير/ الساعة يمكن أن تدوم طوال اليوم بشحنة واحدة.

ولكن فيما يخص الكاميرات لا توجد أي ترقيات جديدة في Pixel 4a حيث نجد الكاميرات هي نفسها الموجودة في الإصدار السابق Pixel 3a وهو أمر مخيب للآمال، كما أن جوجل لم تقم بإضافة كاميرا خلفية ثانوية في هذا الطراز كما فعلت في هاتفها الرائد Pixel 4.

إذًا، هل يجب عليك الترقية إلى هاتف Pixel 4a الجديد؟

بصورة عامة، لا يمكن إنكار أن هاتف Pixel 4a أفضل بشكل عام من هاتف Pixel 3a حيث يتميز بتصميم أكثر أناقة وحداثة، وشاشة أكبر قليلاً، ومواصفات داخلية أقوى توفر أداءً أفضل، وتتيح لك العمل على مهام متعددة بصورة أكثر سلاسة، وتشغيل التطبيقات لفترة أطول.

ولكن في الوقت نفسه، قد لا تكون الترقية كافية لتبرير استبدال هاتف Pixel 3a حيث نجد أن الكاميرات الخاصة به لم تتغير، ولا توجد ميزات جديدة بارزة، كما أن هاتف Pixel 3a يعمل بإصدار نظام التشغيل نفسه الذي يعمل به Pixel 4a وسيحصل على إصدار أندرويد 11 فور إطلاقه.



والفرق الأكثر ملاحظة بين الهاتفين هو أن سعر Pixel 4a يبلغ 349 دولارًا، وهو أقل بنحو 50 دولارًا من هاتف Pixel 3a، لذا إذا كنت ترغب في الحصول على هاتف صغير الحجم، وتريد شيئًا أحدث من هاتف Pixel 3a فإن الهاتف الجديد Pixel 4a قد يكون خيارًا مناسبًا لك، حيث يعتبر الهاتف تطور ملحوظ من جوجل ولكن ليس هاتف ثوري يلفت الأنظار بشدة.