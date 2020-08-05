مقارنة Galaxy Note 20 مع الإصدارات السابقة ومنافسيه

أعلنت شركة سامسونج للتو عن Galaxy Note 20 و(Note 20 Ultra)، أحدث هاتفين في مجموعتها المجهزة بالقلم، ودائمًا ما تكون مواصفات هواتف (Note) من سامسونج في المقدمة، حيث تأتي مع شاشات كبيرة عالية الدقة ومعالجات سريعة وبطاريات كبيرة، إذن كيف يمكن مقارنة الهاتف الجديد بهواتف سامسونج الرئيسية السابقة، وكذلك أفضل منافسيها في الوقت الحالي؟

لقد جمعنا أهم المواصفات لكل من Galaxy Note 20 و(Note 20 Ultra) أدناه، وتمت المقارنة مباشرة مع الهاتف الرائد السابق لشركة سامسونج، بما في ذلك سلسلة (Galaxy S20)، بالإضافة إلى تشكيلة (Note 10) ، وكذلك الأجهزة المنافسة مثل هواتف جوجل وون بلس وآبل.

يقدم Note 20 – الذي يزن 192 جرامًا ويأتي بسماكة 8.3 ميليمترات – شاشة من نوع (Super AMOLED Plus Infinity-0) بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2400×1800 بكسل مع دعم تقنية (+HDR10)، وتحوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل مع التصوير بزاوية 80 درجة. وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، وهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 12 ميجابكسل أيضًا ولكنها مخصصة لدعم تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل، وتقنية التثبيت البصري، وهي تأتي مع فتحة عدسة f/1.8.

يأتي Note 20 مع كاميرا ثالثة بدقة 64 ميجابكسل لتصوير العمق (Telephoto)، وهي تأتي مع فتحة عدسة f/2.0، أما الحساس الرابع فهو (Space Zoom) المخصص لتصوير الليل مع التقريب البصري الهجين بمعدل 3x، بالإضافة إلى دعم تقنية (Super Resolution Zoom OIS) بمعدل يصل إلى 30x.

لا تخبر المواصفات بالقصة الكاملة وسيتعين عليك انتظار مراجعتنا الكاملة لهاتف Galaxy Note 20 و(Note 20 Ultra) لمعرفة كيفية أدائه في الاستخدام الواقعي. ولكن إذا كنت تريد أن ترى معرفة الأرقام الأولية، فتابع القراءة لمقارنة المواصفات الكاملة، والتي تشمل الأسعار الأصلية للهواتف، وسعة البطارية والكاميرات وأحجام الشاشة.

مقارنة هاتف Galaxy Note 20 مع أسلافه ومنافسيه: