إذا كان لديك مجموعة من الكتب التي قرأتها مرة واحدة وليس لديك نية لقراءتها مرة أخرى، فقد حان الوقت للنظر في كيفية كسب المال عن طريق بيع الكتب المستعملة عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع أمازون.

فيما يلي سنعرف كيف يمكنك بيع الكتب المستعملة عبر أمازون؟

أولاً، يجب أن تقوم بإعداد حساب (بائع أمازون) Amazon seller من خلال التوجه إلى هذه الصفحة، وستحتاج إلى العناصر التالية: بيانات موقعك الجغرافي، ورقم الهاتف المحمول، ورقم بطاقة الائتمان وتفاصيل الهوية، مثل: رخصة القيادة أو جواز السفر.

أثناء إعداد الحساب، سيتم سؤالك عن المكان الذي تريد بيع منتجك فيه، ثم سيُطلب منك اختيار طريقة تنفيذ الطلبات، حيث تقدم أمازون طريقتين هما:

تنفيذ البائع للطلبات (FBS): ستقوم أنت بتغليف الكتاب الذي يطلبه أي شخص وتشحنه بنفسه.

تنفيذ أمازون للطلبات (FBA): ستشحن جميع كتبك إلى أمازون، وعندما يتم تقديم طلب الشراء، ستقوم أمازون بعمليات التغليف والشحن.

ملاحظة: يتطلب خيار (تنفيذ البائع للطلبات) FBS المزيد من العمل من جانبك، لأنك ستكون مسؤولاً عن تغليف الكتب وشحنها بالإضافة إلى حساب تكلفة الشحن بناءً على وزن المنتج، ولكن سيكون لديك أيضًا حرية اختيار خدمة الشحن الخاصة بك.

كم يُكلف بيع الكتب المستعملة في أمازون:

تقدم أمازون خطتين للبيع:

الخطة الفردية : تبلغ تكلفتها 0.99 دولارًا لكل منتج يتم بيعه، وهي تعتبر الخيار الأفضل للأشخاص الذين يبيعون أقل من 40 وحدة شهريًا.

الخطة الاحترافية: تبلغ تكلفتها 39.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر وهي تُعتبر الخيار الأفضل للأشخاص الذين يبيعون أكثر من 40 وحدة في الشهر وأيضًا يرغبون في الإعلان عن منتجاتهم.

ما تحتاج إلى معرفته قبل البدء في بيع الكتب المستعملة على أمازون:

ستساعدك هذه النصائح على تحقيق النجاح عند بيع الكتب المستعملة على أمازون: