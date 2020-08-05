إذا كنت قد حصلت على هاتف آيفون جديد أو قمت بإنشاء عنوان بريد إلكتروني جديد، فمن المحتمل أن يكون ربط حساب بريدك الإلكتروني بهاتفك أولوية قصوى، وتعمل آبل على جعل هذه العملية سهلة قدر الإمكان، لذا إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول إضافة بريدك الإلكتروني إلى هاتف آيفون الخاص بك، سواء تلقائيًا أو يدويًا.

كيف يمكنك إضافة عنوان بريد إلكتروني إلى هاتف آيفون؟

أولًا: كيفية إضافة عنوان بريد إلكتروني تلقائيًا:

تُسهل آبل إعداد البريد الإلكتروني تلقائيًا لخدمة iCloud، ومعظم خدمات البريد الإلكتروني الرئيسية، مثل: جيميل، و Outlook، وياهو، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

تأكد من أن هاتف آيفون الخاص بك متصل بالإنترنت قبل البدء، ثم اضغط على تطبيق (الإعدادات) للبدء.

اضغط على خيار (كلمات المرور والحسابات) Passwords & Accounts، ستظهر لك في الشاشة التالية أي حسابات متصلة قد تكون لديك بالفعل.

اضغط على خيار (إضافة حساب) Add Account لبدء عملية إضافة بريدك الإلكتروني.

ستعرض لك آبل في هذه الشاشة خدمات البريد الإلكتروني، اختر منصة البريد الإلكتروني الخاصة بك من هذه القائمة.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور لحساب بريدك الإلكتروني في الشاشة الجديدة، ثم اضغط على خيار (التالي) Next.

انتظر حتي يتحقق تطبيق (البريد) Apple Mail من حسابك، بمجرد انتهاء عملية التحقق سيكون لديك الآن خيار استيراد معلومات محددة من حساب بريدك الإلكتروني، مثل: التقويم، وجهات الاتصال.

بمجرد الانتهاء؛ اضغط على خيار (حفظ).

ثانيًا: كيفية إضافة البريد الإلكتروني يدويًا:

يعمل هذا الخيار إذا كنت ترغب بربط عنوان بريد إلكتروني غير موجود في القائمة التي تقدمها لك آبل، حيث لا يزال بإمكانك إضافة بريد إلكتروني بسهولة، ومع ذلك لن يكون لديك خيار ربط جهات الاتصال والتقويم.