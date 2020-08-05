كيفية مشاهدة البث المباشر لحدث سامسونج Galaxy Unpacked

من المقرر أن تستضيف شركة سامسونج حدثها الثاني من Galaxy Unpacked لعام 2020 اليوم، حيث من المتوقع أن تطلق الشركة سلسلة (Galaxy Note 20) الجديدة تمامًا، و(Galaxy Z Fold 2)، و(Galaxy Buds Live) والمزيد.

كما هو الحال مع معظم أحداث إطلاق الهواتف الذكية في هذه الأيام، ستقوم سامسونج ببث حدث Galaxy Unpacked مباشرة وإذا كنت تفكر في متابعة الحدث، فإليك التفاصيل.

ما هو الوقت الذي يتم فيه بث حدث سامسونج Galaxy Unpacked؟

سيقام حدث Galaxy Unpacked اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 في الساعة 5 مساءًا بتوقيت السعودية. وسيتم بث الحدث مباشرةً على موقع سامسونج على الويب وعلى قناة اليوتيوب الخاصة بالشركة.

نشرت شركة سامسونج في وقت سابق الفيديو التشويقي الأول لحدث Galaxy Unpacked وألمحت فيه إلى عدد المنتجات التي سيُعلن عنها خلال الحدث، وفي نهاية الفيديو – الذي مدته 30 ثانية – ظهرت 5 منتجات في الظل، ويبدو أن سامسونج ستعلن عن هاتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20، وهاتف (جالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 Ultra، وهاتف (جالاكسي فولد 2) Galaxy Fold 2 القابل للطي، والساعة الذكية (جالاكسي ووتش 3) Galaxy Watch 3، وسماعات الأذن اللاسلكية (جالاكسي بدز بلس) Galaxy Buds Plus، والحاسبين اللوحيين: (جالاكسي تاب إس7) Galaxy Tab S7، و(جالاكسي تاب إس7 بلس) Galaxy Tab S7 Plus.

وكان رئيس قسم الاتصالات المحمولة لدى سامسونج (تي.إم. روه) TM Roh قد قال في منشور: إن الشركة ستعلن خلال حدث Galaxy Unpacked عن خمسة منتجات جديدة خلال حدثها المرتقب مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل. وتمتاز هواتف سلسلة (جالاكسي نوت) – التي يُعلن عنها صيف كل عام، وفي الغالب في شهر آب/ أغسطس – بأنها تقدم أفضل المواصفات في الهواتف الرائدة، وقد كانت منذ عام 2011 سبّاقة إلى تقديم شاشات كبيرة مع قلم إلكتروني. ويُعلن عنها وتُطرح في السوق قُبيل إعلان شركة آبل عن جديدها من هواتف آيفون، وذلك في مسعى من سامسونج لجذب المستهلكين إليها.

يمكن لمتابعي البوابة العربية للأخبار التقنية متابعة التغطية المباشرة لحدث Galaxy Unpacked على موقعنا.