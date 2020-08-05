كيفية حذف حسابك من منصة TikTok بشكل نهائي

يمكننا التفكير في أسباب متعددة لعدم رغبتك بالحصول على حساب TikTok بعد الآن، فربما لا توافق على القواعد المشكوك فيها للشركة الأم (ByteDance) فيما يتعلق بمنشئي المحتوى، أو ربما تشعر بالقلق من سمعة التطبيق، حيث يدور كثير من الكلام على أنه برنامج تجسس، أو ربما لم تكن مهتمًا بمحتوى TikTok لكنه استحوذ على فضولك، لذا إذا كنت على استعداد لحذف حسابك من TikTok فإليك كيفية القيام بذلك.

انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك ثم إلى الإعدادات بالنقر فوق علامة النقاط الثلاث في الزاوية العليا. من هنا ستحتاج إلى الانتقال إلى علامة التبويب (إدارة حسابي)، وفي الجزء السفلي من هذه الشاشة سترى خيار (حذف الحساب)، انقر على هذا الخيار وستتم مطالبتك بإرسال رمز التأكيد لنفسك عبر الرسائل القصيرة – هذا للتأكد بشكل أكبر من أنك تريد حذف الحساب – أدخل الرمز، وستحصل على تحذيرك النهائي، حيث يخبرك TikTok أنك إذا قمت بحذف حسابك لا يمكنك التراجع عن ذلك بعد إتمام الخطوات، كما لا يمكنك استرداد الحساب بمجرد تأكيد رغبتك بالحذف، حيث ستختفي مقاطع الفيديو الخاصة بك، ولن يكون حسابك مرئيًا بعد الآن.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت أعلنت أنها تواصل المناقشات حول الاستحواذ على TikTok في الولايات المتحدة، بعد محادثة بين الرئيس التنفيذي للشركة (ساتيا ناديلا)، والرئيس الأمريكي ترامب. حيث تتحرك شركة مايكروسوفت بسرعة لمتابعة المناقشات مع الشركة الصينية (ByteDance) المالكة لتطبيق TikTok – الذي لديه 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة – لأن إكمال مناقشات الاستحواذ على TikTok يجب أن ينتهي في موعد أقصاه 15 سبتمبر 2020، وفقًا للمهلة التي حددها الرئيس الأمريكي. وقال ترامب الذي هدد الأسبوع الماضي بحظر التطبيق: “إنه ليس لديه مانع من استحواذ شركة مايكروسوفت على تطبيق TikTok الصيني، مشيرًا إلى أن أي عملية استحواذ تقوم بها أي شركة أمريكية يجب أن تتم بحلول 15 سبتمبر 2020”.

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