كيفية إنشاء المجموعات في إنستاجرام لحفظ الصور وإدارتها

تقدم لك منصة (إنستاجرام) ميزة تُسمى (المجموعات) Collections تتيح لك حفظ المنشورات والصور ومقاطع الفيديو من حسابات أخرى وتنظيمها في مجموعات لعرضها أو مشاركتها أو تنزيلها لاحقًا.

فيما يلي كيفية إنشاء المجموعات في إنستاجرام لحفظ الصور والفيديوهات وإدارتها:

لماذا عليك استخدام ميزة المجموعات في إنستاجرام؟

تعتبر ميزة (المجموعات) في منصة إنستاجرام طريقة رائعة لحفظ المنشورات التي تجدها مثيرة للاهتمام للرجوع إليها لاحقًا، قد يكون هذا مفيدًا عندما تصادف منتجًا أو خدمة ترغب في شرائها أو استخدامها ولكن ليس لديك الوقت للقيام بذلك في الوقت نفسه، حيث يمكنك استخدام الميزة لحفظها للرجوع إليه لاحقًا.

كما تتيح لك الميزة حفظ المشاركات من الحسابات التي لا تريد متابعتها، سواء كان أحد أصدقائك ولكنك لا ترغب في البقاء على اتصال معه، أو حساب شركة لا تريد ظهور مشاركاتها في صفحتك الرئيسية، حيث يمكنك حفظ المنشورات دون أن تتابع أي الحسابات.

أولًا: كيفية إنشاء المجموعات في إنستاجرام:

قبل البدء في حفظ المشاركات التي تريدها من الحسابات الأخرى، يجب عليك أولًا إنشاء مجموعتك الأولى، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح ملفك الشخصي في تطبيق إنستاجرام، ثم اضغط على زر القائمة الرئيسية (الثلاثة خطوط العمودية)، ثم اختر (المحفوظات) Saved في القائمة التي تظهر لك.

أدخل اسم مجموعتك الأولى وانقر على (إضافة) Add إذا كنت تستخدم نظام التشغيل أندرويد أو (تم) Done إذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS.

يمكنك أيضًا اختيار صورة غلاف لمجموعتك، من خلال الضغط على خيار (تغيير الغلاف) ثم اختيار صورة من إحدى المنشورات التي أضفتها بالفعل إلى المجموعة.

ثانيًا: كيفية إنشاء المجموعات أثناء تصفح إنستاجرام:

يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات جديدة في إنستاجرام أثناء التصفح لحفظ المشاركات التي تريدها وتنال إعجابك، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

اضغط مطولًا على زر الإشارة المرجعية في أسفل الجهة اليمنى من المنشور الذي تريد حفظه، ثم اختر قائمة (حفظ إلى) Save to.

في قائمة (حفظ إلى)، اضغط على زر (+).

اكتب اسم مجموعتك الجديدة، ثم اضغط على خيار (تم) Done.

ثالثًا: كيفية إدارة المجموعات في إنستاجرام:

بمجرد حفظ المنشورات في مجموعاتك في حسابك على إنستاجرام، يمكنك عرضها وتحريرها وإضافة وإزالة المنشورات منها في أي وقت، حيث يمكنك القيام بما يلي:



إضافة المنشورات إلى المجموعات:

إن إضافة المنشورات إلى مجموعات إنستاجرام الخاصة بك أمر سهل للغاية، كل ما عليك فعله هو الضغط مطولًا على زر الإشارة المرجعية عند العثور على المشاركة التي ترغب في إضافتها، ثم اختر المجموعة التي ترغب في إضافة هذه المشاركة إليها، ويتيح لك إنستاجرام إضافة المنشور نفسه إلى مجموعات متعددة.

إزالة المنشورات من مجموعاتك:

لإزالة مشاركة من مجموعة، انتقل إلى ملفك الشخصي وافتح (المشاركات المحفوظة) Saved posts، ثم انتقل إلى إحدى مجموعاتك وابحث عن المنشور الذي تريد إزالته، ثم اضغط على زر الإشارة المرجعية مرة واحدة لإزالته، من القائمة المنبثقة التي تظهر لك يمكنك اختيار إما إزالة المشاركة من هذه المجموعة الفردية أو حذفها من المنشورات المحفوظة تمامًا.

تحرير مجموعاتك:

افتح المجموعة التي تريد تحريرها واضغط على علامة النقاط الثلاثة في الأعلى، ثم حدد (تحرير المجموعة)، من القائمة التي تظهر لك يمكنك تغيير اسم مجموعتك أو غلافها، بالإضافة إلى حذف المجموعة بالكامل من حساب إنستاجرام الخاص بك.