صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في خدمة VPNAUS لحماية بياناتك مع خصم 92% 

اشتراك مدى الحياة في خدمة (VPNAUS) لحماية بياناتك VPNAUS: Lifetime Subscription.

تُعتبر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) أمرًا ضروريًا لتأمين بياناتك وحماية خصوصيتك أثناء اتصالك بالإنترنت، وكذلك الوصول إلى المواقع والخدمات المحجوبة جغرافيًا، وغير ذلك الكثير من الاستخدامات الأخرى.

وسواء كان اتصالك بالإنترنت للعمل أو للاستخدام الشخصي فمن المفترض أن توفر لك خدمة VPN التي ستختارها اتصالًا سريعًا، وإمكانية وصول أكثر أمانًا، وهذا ما تقدمه خدمة (VPNAUS) حيث تقوم بتشفير نشاطك على الويب في جميع أجهزتك، لذلك لا يمكن لأي شخص اعتراض البيانات المرسلة بين جهازك والخوادم، ولا يمكن لأي موقع ويب معرفة موقعك الفعلي أو التعرف عليك بناءً على عنوان IP.

تتيح لك خدمة (VPNAUS) الاتصال بالإنترنت مع توفير أقصى قدر من الخصوصية والأمان، حيث تقدم لك مجموعة متنوعة من بروتوكولات التشفير وأدوات الحماية مما يوفر لك مستويات عالية من الأمان، مع اتصال سريع وعالي الجودة.

تدعم الخدمة مجموعة متنوعة من بروتوكولات التشفير والحماية، مثل: OpenVPN، و(تشفير 256 بت) AES-256-bit، و native PPTP، و L2TP/IPsec، و Tunnelblick، كما تضمن لك (سياسة عدم تسجيل الدخول) no logging policy الخاصة بها حماية خصوصية بياناتك بشكل كبير.

توفر لك هذه الخدمة أيضًا التصفح بدون حدود للسرعة أو النطاق الترددي.

يمكنك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى مواقعك المفضلة في أي مكان.

عدم الاحتفاظ بسجلات نشاطك على الإنترنت، مما يضمن لك حماية خصوصيتك.

العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، ولينكس.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

توفِّر دعمًا فنيًا على مدار الساعة.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 500 دولارٍ.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.